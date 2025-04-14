Киев
Лантиген Б (Lantigen B)

Лантиген Б (Lantigen B)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 247 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
922,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
914,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
915,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
899,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
961,19
Экономия при брони: -55,33 грн
905,86 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
965,30 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
918,50 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
918,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
998,54
Экономия при брони: -57,52 грн
941,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
930,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
976,26
Экономия при брони: -35,29 грн
940,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
996,70
Экономия при брони: -21,60 грн
975,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
881,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
912,90 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1003,12
Экономия при брони: -56,02 грн
947,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1032,09
Экономия при брони: -60,71 грн
971,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1025,30
Экономия при брони: -50,20 грн
975,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
952,93
Экономия при брони: -69,15 грн
883,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
975,48
Экономия при брони: -50,13 грн
925,35 грн
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