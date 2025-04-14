Одесса (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
961,19
Экономия при брони: -55,33 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
998,54
Экономия при брони: -57,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
976,26
Экономия при брони: -35,29 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
996,70
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1031,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1003,12
Экономия при брони: -56,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1032,09
Экономия при брони: -60,71 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
1025,30
Экономия при брони: -50,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
952,93
Экономия при брони: -69,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Лантиген Б капли оральные, супензия флакон 18 мл №1
Дилео Фарма
975,48
Экономия при брони: -50,13 грн