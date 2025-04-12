Линесса (Linessa)
Линесса инструкция по применению
Состав
действующее вещество: линезолид;
1 мл раствора содержит 2 мг линезолида;
вспомогательные вещества: глюкоза безводная, натрия цитрат, кислота лимонная, моногидрат, натрия гидроксид, кислота хлористоводородная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор слегка желтоватого цвета.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Линезолид — синтетический антибактериальный препарат, относится к новому классу антимикробных средств — оксазолидинонами. Он проявляет активность in vitro против аэробных грамположительных бактерий и анаэробных микроорганизмов. Линезолид избирательно подавляет синтез белков бактерий с помощью уникального механизма действия. Он непосредственно связывается с рибосомами бактерий (23S с 50S субъединиц) и препятствует образованию функционального инициирующего комплекса 70S (важного компонента процесса трансляции). Распространенность приобретенной резистентности может изменяться географически и во времени для отдельных видов, поэтому желательно опираться на местную информацию о резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости, когда уровень распространенности резистентности микроорганизмов на местном уровне является таким, что польза от применения лекарственного средства, по крайней мере, по отношению к некоторым видам инфекций, вызывает сомнения, следует обратиться за консультацией к эксперту.
Чувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробные микроорганизмы: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium*, Staphylococcus aureus*, коагулазоотрицательные стафилококки, Streptococcus agalactiae*, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*, Group C streptococci, Group G streptococci.
Грамположительные анаэробные микроорганизмы: Clostridium perfringens, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus species.
Резистентне микроорганизмы: Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria species, Enterobacteriaceae, Pseudomonas species.
* Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных штаммов согласно показаниям указанных в инструкции.
Хотя линезолид демонстрирует некоторую активность in vitro против Legionella, Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae, данных для подтверждения клинической эффективности в этих случаях — недостаточно.
Перекрестная резистентность
Механизм действия линезолида отличается от такового других классов антибиотиков. Исследование клинических штаммов (метициллинрезистентных стафилококков, ванкомицинрезистентних энтерококков, а также пеницилин- и еритромицинрезистентних стрептококков) in vitro показывают, что линезолид обычно активен в отношении микроорганизмов, устойчивых к одному или нескольким другим классам антимикробных агентов.
Устойчивость к линезолиду связана с точечными мутациями в 23S рРНК.
Фармакокинетика.
Препарат содержит линезолид, который является биологически активным веществом и метаболизируется до неактивных производных.
Абсорбция
Линезолид интенсивно всасывается после приема внутрь. Максимальные концентрации в плазме крови достигаются через 1–2 часа после применения, а биодоступность препарата составляет около 100%. Поэтому линезолид можно применять перорально или внутривенно без коррекции дозы.
Линезолид можно применять независимо от приема пищи. Время достижения максимальной концентрации увеличивается с 1,5 до 2,2 часа, и Cmax снижается примерно на 17% при применении линезолида с пищей с высоким содержанием жиров. Однако общая экспозиция, которая оценивается по AUC0-¥, является похожей в обоих случаях.
Распределение
Исследования по фармакокинетики показали, что линезолид быстро распределяется в тканях с хорошей перфузией. Примерно 31% линезолида связывается с белками плазмы крови, и это не зависит от концентрации препарата. Объем распределения линезолида в равновесном состоянии у здоровых взрослых добровольцев составляет в среднем 40–50 л.
Концентрации линезолида определялись в различных жидкостях с участием ограниченного количества участников в исследованиях фазы 1 после многократного введения линезолида. Отношение концентрации линезолида в слюне к концентрации в плазме крови составляло 1,2: 1, а отношение концентрации линезолида в поте к концентрации в плазме крови — 0,55: 1.
Метаболизм
Линезолид в основном метаболизируется путем окисления морфолинового кольца с образованием двух неактивных производных карбоновой кислоты с разомкнутым кольцом: метаболита аминоэтокси-уксусной кислоты (А) и метаболита гидроксиэтилглицина (В). Предполагается, что метаболит А образуется ферментативным путем, тогда как образование метаболита В опосредуется неферментативным механизмом, включающим химическое окисление в условиях in vitro. Исследования in vitro показали, что линезолид минимально метаболизируется с возможным участием в этом процессе системы цитохрома человека 450. Однако метаболические пути для линезолида до конца не изучены.
Выведение
Непочечный клиренс составляет примерно 65% от общего клиренса линезолида. В равновесном состоянии примерно 30% дозы препарата обнаруживается в моче в виде линезолида, 40% — в виде метаболита В и 10% — в виде метаболита А. Средний почечный клиренс линезолида составляет 40 мл/мин, что указывает на канальцевую реабсорбцию. Линезолид в кале практически не определяется, тогда как примерно 6% дозы препарата оказывается в кале в виде метаболита В и 3% — в виде метаболита А.
Незначительная нелинейность клиренса наблюдалась при повышении дозы линезолида, что, очевидно, является следствием низкого почечного и непочечный клиренса этого препарата при его высоких концентрациях. Однако эта разница в клиренсе была незначительна и не влияла на мнимый период полувыведения.
Пациенты с почечной недостаточностью. Фармакокинетика линезолида не меняется у пациентов с любой степенью почечной недостаточности, однако два основных метаболита линезолида аккумулируются у пациентов с почечной недостаточностью с увеличенным их накоплением у пациентов с большей степенью тяжести почечной дисфункции. Фармакокинетика линезолида и двух его метаболитов также была исследована у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (ТСПН), находящихся на гемодиализе. В исследовании 14 пациентов с ТСПН получали 600 мг линезолида каждые 12 часов в течение 14,5 дня. Независимо от функции почек достигались одинаковые концентрации линезолида в плазме крови, поэтому для пациентов с почечной недостаточностью не рекомендуют проводить коррекцию дозы. Однако, учитывая отсутствие информации о клинической значимости накопления основных метаболитов, следует оценить пользу от применения линезолида пациентам с почечной недостаточностью и потенциальные риски в святи с накоплением таких метаболитов. И линезолид, и два метаболиты выводятся с помощью гемодиализа. Информация о влиянии перитонеального диализа на фармакокинетику линезолида отсутствует.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Фармакокинетика линезолида не менялась у 7 пациентов с нарушенной функцией печени легкой и средней степени тяжести (класс А или Б по шкале Чайлд-Пью). На основании имеющихся данных для пациентов с нарушенной функцией печени легкой и средней степени тяжести, коррекции дозы не рекомендуется. Фармакокинетика у пациентов с нарушенной функцией печени тяжелой степени не оценивалась.
Показания
Лечение инфекций, вызванных чувствительными штаммами анаэробных или аэробных грамположительных микроорганизмов, включая инфекции, сопровождающиеся бактериемией, такие как:
— госпитальная пневмония
— внебольничная пневмония
— осложненные инфекции кожи и её структур, в частности инфекции на фоне диабетической стопы без сопутствующего остеомиелита, вызванные Staphylococcus aureus (метициллинчувствительными и метициллинрезистентными изолятами), Streptococcus pyogenes или Streptococcus agalactiae;
— неосложненные инфекции кожи и её структур, вызванные Staphylococcus aureus (только метициллинчувствительными изолятами) или Streptococcus pyogenes;
— инфекции, вызванные энтерококками, включая резистентные к ванкомицину штаммы Enterococcus faecium и faecalis.
Если возбудители инфекции включают грамотрицательные микроорганизмы, клинически показано назначение комбинированной терапии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к линезолиду или любому другому компоненту препарата.
Препарат Линесса не следует применять пациентам, которые принимают любые другие медицинские препараты, подавляющие моноаминоксидазу А и В (например, фенелзин, изокарбоксазид, селегилин, моклобемид), или в течение двух недель после приема таких препаратов.
За исключением случаев, когда есть возможность тщательного контроля и мониторинга артериального давления, препарат Линесса не следует назначать пациентам с сопутствующими клиническими состояниями или сопутствующим приемом нижеуказанных препаратов:
— неконтролируемая артериальная гипертензия, феохромоцитома, карциноид, тиреотоксикоз, биполярная депрессия, шизоаффективными расстройствами, острые эпизоды головокружения;
— ингибиторы обратного захвата серотонина, трициклические антидепрессанты, агонисты 5-НТ1 рецепторов серотонина (триптаны), прямые и косвенные симпатомиметики включая адренергические бронходилататоры, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин), вазопрессоры (эпинефрин, норэпинефрин), допаминергические соединения (допамин, добутамин), петидин или буспирон.
Следует прекратить кормление грудью в период применения препарата (см. р. «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Особенности применения
Миелосупрессия
Сообщалось о возникновении миелосупрессии (включая анемию, лейкопению, панцитопению и тромбоцитопения) у пациентов, при применении линезолида. После отмены линезолида показатели измененных параметров крови возвращались к значениям, которые наблюдались до начала лечения. Вероятно, что риск развития этих эффектов связан с продолжительностью лечения. У пациентов пожилого возраста применение линезолида может сопровождаться более высоким риском возникновения патологических изменений крови по сравнению с молодыми пациентами. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (независимо от того, проходят ли они процедуры диализа) возможно повышение частоты развития тромбоцитопении. Таким образом, тщательный мониторинг показателей крови необходим для следующих пациентов: пациенты с уже существующей анемией, гранулоцитопенией или тромбоцитопенией; пациенты, которые получают сопутствующие препараты, способные снижать уровень гемоглобина, уменьшать количество форменных элементов крови или негативно влиять на количество или функциональную активность тромбоцитов; пациенты с тяжелой формой почечной недостаточности, а также пациенты, курс лечения которых длится более 10–14 дней. Применять линезолид для лечения таких пациентов рекомендуется только в сочетании с тщательным контролем уровня гемоглобина, общего анализа крови и, по возможности, количества тромбоцитов.
Если во время лечения линезолидом развивается значительная миелосупрессия, лечение необходимо остановить. Исключением являются случаи, когда продолжение лечения признано абсолютно необходимым. В таких ситуациях необходимо проводить тщательный мониторинг показателей общего анализа крови и внедрять соответствующие стратегии лечения.
Кроме того, рекомендуется еженедельно проводить мониторинг показателей общего анализа крови (включая определение уровня гемоглобина, количества тромбоцитов, общего количества лейкоцитов и развернутой лейкоцитарной формулы) у пациентов, проходящих лечение линезолидом, независимо от исходных показателей анализа крови.
В группе пациентов, получавших линезолид в период более чем 28 дней (максимальная рекомендуемая продолжительность лечения), наблюдалось повышение частоты возникновения тяжёлой анемии. Такие пациенты чаще нуждались в переливании крови. О случаях анемии с необходимостью в переливании крови также сообщалось и в постмаркетинговых исследованиях. Такая анемия чаще возникала у пациентов, получавших линезолид в период более чем 28 дней.
Также сообщалось о случаях сидеробластной анемии. Среди случаев, для которых время возникновения анемии было известным, большинство пациентов получала линезолид в период более чем 28 дней. После прекращения применения линезолида большинство пациентов полностью или частично выздоравливали в результате проведения лечения анемии или даже без лечения.
Дисбаланс показателей смертности в клиническом исследовании с участием пациентов с инфекциями кровотока, связанными с использованием катетеров и вызванными грамположительными возбудителями
Известно, что в ходе открытого исследования с участием пациентов с серьезными внутрисосудистого инфекциями, вызванными использованием катетеров, наблюдали рост смертности в группе пациентов, которым применяли линезолид, по сравнению с группами лечения ванкомицином/диклоксацилином/оксациллином (78 из 363 (21,5%) против 58 из 363 (16,0%)). Основным фактором влияния на показатель смертности было наличие грамположительной инфекции на исходном уровне.
Показатели смертности у пациентов с инфекциями, вызванными исключительно грамположительными организмами, были похожи (преимущественное соотношение 0,96%; 95% доверительный интервал 0,58–1,59), но в группе лечения линезолидом частота летальных исходов была значительно выше (р = 0 , 0162) у пациентов с любым дополнительным возбудителем или отсутствием возбудителей на исходном уровне (преимущественное соотношение 2,48; 95% доверительный интервал: 1,38–4,46). Наибольший дисбаланс наблюдался во время лечения и в течение 7 дней с момента отмены исследуемого препарата. Большинство пациентов в группе лечения линезолидом, получили грамотрицательные инфекции в течение исследования и умерли от инфекций, вызванных грамотрицательными возбудителями, и от полимикробных инфекций. Таким образом, при осложненных инфекциях кожи и мягких тканей у пациентов с установленной или подозреваемой сопутствующей инфекцией, вызванной грамотрицательными возбудителями, линезолид следует применять только при отсутствии других вариантов лечения (см. раздел «Показания»). При таких обстоятельствах необходимо начинать параллельное лечение грамотрицательной инфекции.
Диарея и колит, связанные с применением антибиотиков
При применении почти всех антибиотиков, включая линезолид, сообщалось о возникновении диареи и колита, связанных с применением антибиотиков, включая псевдомембранозный колит, и связанную с Clostridium difficile диарею (CDAD), тяжесть проявлений которых может варьировать от умеренной диареи до колита с летальным исходом. Таким образом, важно учитывать возможность такого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения линезолида развивается диарея. При подозрении на диарею или колит, связанных с применением антибиотиков, или подтвержденным диагнозом, необходимо прекратить текущее лечение антибактериальными препаратами (включая линезолид) и немедленно начать соответствующие терапевтические мероприятия. В таких ситуациях противопоказано применение препаратов, которые подавляют перистальтику.
Лактоацидоз
При применении линезолида сообщалось о развитии лактоацидоза. Пациентам, у которых при применении линезолида возникают симптомы и проявления метаболического ацидоза, включая рецидивирующую тошноту или рвоту, боль в животе, низкий уровень бикарбонатов или гипервентиляцию, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. В случае развития молочнокислого ацидоза необходимо оценить пользу от дальнейшего лечения линезолидом и потенциальные риски.
Дисфункция митохондрий
Линезолид подавляет митохондриальный синтез белков. В результате этого угнетения могут развиваться такие побочные реакции как лактоацидоз, анемия и нейропатия (периферическая и зрительного нерва). Эти явления более распространены при применении препарата в период более чем 28 дней.
Потенциальные взаимодействия, способствующие повышению артериального давления
За исключением случаев, когда наблюдение за пациентами относительно возможного повышения артериального давления является возможным, линезолид не следует назначать пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, феохромоцитомой, тиреотоксикозом и/или сопутствующим приемом таких типов лекарственных средств как: прямые и косвенные симпатомиметики (псевдоэфедрин), вазопрессоры (эпинефрин, норэпинефрин), дофаминергические средства (дофамин, добутамин).
Серотониновый синдром
Поступали спонтанные сообщения о развитии серотонинового синдрома, связанного с одновременным применением линезолида и серотонинергических препаратов, включая антидепрессанты (такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)). Таким образом, одновременное применение линезолида и серотонинергических препаратов противопоказано (см. «Противопоказания»), за исключением случаев, когда применение как линезолида, так и одновременное с ним применение серотонинергических препаратов имеет решающее значение. В таких случаях пациент должен находиться под наблюдением с целью выявления симптомов серотонинового синдрома, таких как нарушение когнитивной функции, гиперпирексия, гиперрефлексия и нарушение координации движений. В случае возникновения таких симптомов врач должен рассмотреть возможность отмены того или иного препарата. После отмены серотонинергического препарата возможно возникновение симптоматики отмены.
Периферическая нейропатия и нейропатия зрительного нерва
Сообщалось о развитии периферической нейропатии, а также нейропатии зрительного нерва, и неврит зрительного нерва, иногда прогрессировали до потери зрения у пациентов, получавших лечение линезолидом. Такие сообщения, в первую очередь касались пациентов, получавших лечение в период более чем 28 дней (максимальная рекомендуемая продолжительность лечения).
Всем пациентам необходимо рекомендовать сообщать о симптомах нарушения зрения, таких как изменения остроты зрения, изменения восприятия цвета, нечеткость зрения или сужения поля зрения. В подобных случаях рекомендуется срочно провести осмотр с направлением к офтальмологу, если необходимо. Если пациент принимает препарат Линесса дольше рекомендованных 28 дней, необходимо регулярно проверять зрение.
В случае развития периферической нейропатии или нейропатии зрительного нерва необходимо оценить пользу от дальнейшего лечения препаратом Линесса и потенциальные риски.
Возможен рост рисков развития нейропатии при применении линезолида у пациентов, получающих или недавно проходивших терапию антибактериальными препаратами для лечения туберкулеза.
Судороги
Сообщалось о случаях судорог у пациентов, проходивших терапию линезолидом. В большинстве случаев сообщалось о таком факторе риска как судороги в анамнезе. Пациентам необходимо сообщать врачу возникали ли у них судороги ранее.
Ингибиторы моноаминоксидазы
Линезолид является неселективным ингибитором моноаминоксидазы (МАО) обратной силы. Однако в дозах, применяемых для антибактериальной терапии, он не проявляет антидепрессивный эффект. В ходе исследований взаимодействия лекарственных препаратов и исследований безопасности линезолида было получено очень ограниченное количество данных о применении линезолида для лечения пациентов с основными заболеваниями и/или сопутствующим лечением препаратами, при которых возникают определенные риски вследствие угнетения МАО. Поэтому применение линезолида при таких обстоятельствах не рекомендуется, если невозможно провести тщательного наблюдения и мониторинга состояния пациента (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Применение в сочетании с насыщенными тирамином продуктами
Пациентам рекомендуется избегать потребления большого количества продуктов, обогащенных тирамином (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Гипогликемия
Сообщения, полученные в послерегистрационный период, свидетельствуют о случаях симптоматической гипогликемии при применении линезолида, неселективного ингибитора МАО обратного действия, пациентам с сахарным диабетом, принимающих инсулин или пероральные гипогликемические препараты. Прием некоторых ингибиторов МАО связан с гипогликемическими эпизодами у больных сахарным диабетом, получающих инсулин или гипогликемические средства. Хотя причинная связь между линезолидом и гипогликемией не установлена, пациентов с сахарным диабетом следует предупреждать о потенциальной гипогликемической реакции при применении линезолида.
В случае возникновения гипогликемии может потребоваться уменьшение дозы инсулина или перорального гипогликемического средства или отмена приема гипогликемического средства, инсулина или линезолида.
Суперинфекция
Влияние линезолида на нормальную микрофлору изучали во время клинических испытаний.
Применение антибиотиков иногда может приводить к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов. Например, примерно у 3% пациентов, получавших линезолид в рекомендованных дозах, в течение клинических исследований наблюдали возникновение кандидоза, связанного с применением препарата. В случае возникновения суперинфекции во время лечения следует принимать соответствующие меры.
Особые группы пациентов
Применять линезолид для лечения пациентов с тяжелой почечной недостаточностью следует с осторожностью и только в ситуациях, когда ожидаемая польза оказывается больше теоретического риска (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Применять линезолид для лечения пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью рекомендуется только в ситуациях, когда ожидаемая польза оказывается больше теоретического риска (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Нет необходимости в коррекции дозы препарата в зависимости от пола пациента.
Нарушение фертильной функции
Линезолид снижал фертильность и вызывал отклонение морфологических показателей качества спермы у здоровых взрослых самцов крыс при уровнях экспозиции, примерно таких, которые ожидаются у людей. Эти изменения имели обратимый характер. Возможное влияние линезолида на репродуктивную функцию мужчин — неизвестно.
Клинические исследования
Безопасность и эффективность линезолида при применении его в период более 28 дней не установлены.
В контролируемых клинических испытаниях не участвовали пациенты с пролежнями или ишемическими поражениями, тяжелыми ожогами или гангреной. Соответственно, опыт применения линезолида для лечения таких состояний — ограничен.
Вспомогательные вещества
1 мл раствора содержит 50 мг (15 г/300 мл) глюкозы. Это следует учитывать при лечении пациентов с сахарным диабетом или другими состояниями, связанными с непереносимостью глюкозы. 1 мл раствора также содержит 0,48 мг (144 мг/300 мл) натрия. Содержание натрия следует учитывать пациентам, которые придерживаются диеты с пониженным потреблением натрия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ингибиторы моноаминоксидазы
Линезолид является неселективным ингибитором моноаминоксидазы (МАО) обратного действия. В исследованиях взаимодействия лекарственных препаратов и исследованиях безопасности линезолида было получено очень ограниченное количество данных о применении линезолида пациентам, получающих терапию препаратами, создающими определенные риски вследствие угнетения МАО. Поэтому применение линезолида при таких обстоятельствах не рекомендуется, если невозможно проводить тщательное наблюдение и мониторинг состояния пациента (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Потенциальные взаимодействия, приводящие к повышению артериального давления
У здоровых добровольцев с нормальным артериальным давлением линезолид увеличивает повышение артериального давления, вызванное псевдоэфедрином и фенилпропаноламин гидрохлоридом. Одновременное применение линезолида и псевдоэфедрина или фенилпропаноламин гидрохлорида приводит к росту систолического артериального давления в среднем на 30–40 мм.рт.ст. по сравнению с ростом на 11–15 мм.рт.ст. под влиянием исключительно линезолида, на 14–18 мм.рт.ст. под влиянием только псевдоэфедрина или фенилпропаноламина, и на 8–11 мм.рт.ст. при применении плацебо. Аналогичных исследований с участием пациентов с артериальной гипертензией не проводили. Рекомендуется тщательно подбирать дозы препаратов, которые оказывают вазопрессорное влияние, включая дофаминергические препараты, чтобы получить желаемый результат при комбинированном применении линезолида с этими препаратами.
Потенциальные серотонинергические взаимодействия
Потенциальные взаимодействия между линезолидом и декстрометорфаном изучали в исследовании с участием здоровых добровольцев. Участники получали декстрометорфан (две дозы по 20 мг с интервалом в 4 часа) в комбинации с линезолидом или без него. У здоровых добровольцев, получавших линезолид и декстрометорфан, не наблюдалось проявлений серотонинового синдрома (спутанность сознания, бред, беспокойство, тремор, патологический румянец, усиленное потоотделение, гиперпирексия).
Есть одно сообщение о возникновении реакций, подобных проявлений серотонинового синдрома, у пациента, принимающего линезолид и декстрометорфан; эти проявления исчезли после отмены обоих препаратов.
В течение клинического применения линезолида и серотонинергических препаратов, включая антидепрессанты (такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)), были описаны случаи развития серотонинового синдрома. Таким образом, хотя комбинированное применение этих препаратов противопоказано (см. «Противопоказания»), лечение пациентов, для которых лечение как линезолидом, так и серотонинергическими препаратами имеет решающее значение, описано в разделе «Особенности применения».
Применение в сочетании с насыщенными тирамином продуктами
У пациентов, получавших линезолид и тирамин в количестве менее 100 мг, не наблюдалось значительного вазопрессорного эффекта. Это свидетельствует о необходимости избегать только избыточного потребления продуктов и напитков с большим содержанием тирамина (а именно — зрелых сыров, дрожжевых экстрактов, недистиллированных алкогольных напитков и ферментированных продуктов из соевых бобов, таких как соевый соус).
Препараты, метаболизирующиеся с помощью цитохрома P450
Линезолид не является индуктором цитохрома P450 (CYP450). Кроме того, линезолид не ингибирует активность клинически значимых изоформ СYР (1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4) у человека. Поэтому влияния линезолида на фармакокинетику других лекарственных средств, которые метаболизируются этими основными ферментами не ожидается.
Рифампицин. Одновременное применение рифампина и линезолида приводило к снижению Cmax линезолида на 21% и снижению AUC линезолида на 32%. Механизм этого взаимодействия и его клиническое значение неизвестны.
Варфарин. При включении варфарина в курс лечения линезолидом в равновесном состоянии наблюдалось 10% снижение среднего максимального МНС при одновременном применении, при этом AUC МНС снижалось на 5%. Данных о пациентах, которые одновременно получали варфарин и линезолид, недостаточно для оценки клинического значения.
Антибиотики
Азтреонам. Фармакокинетика линезолида или азтреонама не изменяется при одновременном применении этих препаратов.
Гентамицин. Фармакокинетика линезолида или гентамицин не изменяется при одновременном применении этих препаратов.
Исследования in vitro продемонстрировали аддитивность или индифферентность между линезолидом и ванкомицином, гентамицином, рифампином, имипенем-циластатином, азтреонамом, ампициллином, стрептомицином.
Антиоксиданты
При одновременном применении с витамином С или витамином Е проводить коррекцию дозы линезолида не рекомендуется.
Способ применения и дозы
Продолжительность лечения зависит от возбудителя, локализации и тяжести инфекции, а также от клинического эффекта.
Рекомендации по длительности терапии, которые приведены ниже, были применены в клинических исследованиях. Для некоторых видов инфекций может быть уместна сокращённая продолжительность лечения, но данный факт не оценивался в клинических исследованиях.
Максимальная продолжительность лечения — 28 дней. Безопасность и эффективность применения линезолида дольше 28 дней не изучены.
Повышения рекомендованных доз или длительности лечения в случаях инфекций, сопровождающихся бактериемией не требуется.
Пациенты, лечение которых было начато с назначения препарата Линесса в виде внутривенных инфузий, могут быть переведены на прием линезолида в перорального форме. В таком случае подбор дозы не требуется, поскольку биодоступность линезолида при приеме внутрь составляет почти 100%.
Рекомендации по дозировке согласно показаниям приведены в таблице ниже.
|Показания
|Пациенты детского возраста† (от рождения до 11 лет)
|Взрослые и дети (Старше 12 лет)
|Рекомендуемая продолжительность лечения (дней подряд)
|Госпитальная пневмония
|10 мг/кг или перорально‡ каждые 8 часов
|600 мг внутривенно или перорально‡ каждые 12 часов
|10–14
|Внебольничная пневмония (в частности формы, сопровождаемые бактериемией)
|10 мг/кг или перорально‡ каждые 8 часов10 мг/кг или перорально‡ каждые 8 часов
|600 мг внутривенно или перорально‡ каждые 12 часов
|10–14
|Осложненные инфекции кожи и её структуры
|10 мг/кг или перорально‡ каждые 8 часов
|600 мг внутривенно или перорально‡ каждые 12 часов
|10–14
|Инфекции, вызванные Enterococcus faecium, резистентными к ванкомицину, в частности инфекции, сопровождающиеся бактериемией
|10 мг/кг внутривенно или перорально‡каждые 8 часов
|600 мг внутривенно или перорально‡ каждые 12 часов
|14–28
|Неосложненные инфекции кожи и её структур
|Дети младше 5 лет 10 мг/кг перорально‡каждые 8 часов.
5–11 лет: 10 мг/кг перорально‡ каждые 12 часов
|Взрослые: 400 мг перорально‡ каждые 12 часов. Дети старше 12 лет: 600 мг перорально‡ каждые 12 часов
|10–14
† Новорожденные <7 дней. Большинство недоношенных новорожденных в возрасте <7 дней (<34 недель гестации) имеют более низкие показатели системного клиренса линезолида и высокие показатели AUC, чем большинство доношенных новорожденных и детей до 1 года. Лечение таких новорожденных следует начинать с дозы 10 мг/кг каждые 12 часов. Для новорожденных с недостаточным клиническим ответом на препарат можно рассмотреть возможность применения дозы 10 мг/кг каждые 8 часов. Все пациенты до 7 дней должны получать дозу 10 мг/кг каждые 8 часов.
‡ Применяют в другой лекарственной форме с возможностью соответствующего дозирования.
Инструкции по применению. Не использовать, если нарушена герметичность или содержимое флакона непрозрачное. Оставшийся неиспользованный препарат необходимо утилизировать.
Инфузия осуществляется в течение 30–120 минут. Соединять инфузионные пакеты последовательно — запрещено! Добавлять другие препараты к данному раствору не рекомендуется.
При одновременном введении препарата Линесса для внутривенных инъекций с другим средством каждый препарат следует вводить отдельно, в соответствии с рекомендованной дозой и способом применения каждого из лекарственных средств.
При использовании одной внутривенной системы для последовательного ввода нескольких препаратов такую систему до и после введения препарата для внутривенных инъекций следует промыть инфузионным раствором, совместимым с препаратом Линесса и с другим препаратом, который вводится через эту же систему.
Совместимые растворы для инфузий: 0,9% раствор хлорида натрия, 5% раствор глюкозы для инъекций, раствор Рингера лактатный для инъекций.
Основные случаи несовместимости
Возникновение физической несовместимости наблюдалась в случае когда линезолид для внутривенных инъекций вводили через Y-образный соединитель вместе со следующими препаратами: амфотерицин В, хлорпромазина гидрохлорид, диазепам, пентамидина изотионат, эритромицина лактобионат, фенитоин натрия и триметоприм / сульфаметоксазол. Кроме того, линезолид для внутривенных инъекций был химически несовместим с цефтриаксоном натрия.
Применение пациентам пожилого возраста. Нет необходимости в коррекции дозы.
Применение пациентам с почечной недостаточностью. Нет необходимости в коррекции дозы. Поскольку примерно 30% дозы выводится в течение 3-часового сеанса гемодиализа начатого через 3 часа после введения препарата, пациентам, которые получали подобное лечение, линезолид следует назначать после гемодиализа (см. «Фармакологические свойства. Фармакокинетика»).
Применение пациентам с печеночной недостаточностью. Нет необходимости в коррекции дозы (см. «Фармакологические свойства. Фармакокинетика»).
Дети
Применять с первых дней жизни.
В возрасте от 1 недели до 12 лет назначение препарата в дозе 10 мг/кг каждые 8 часов ежедневно обеспечивает экспозицию, которая приближается к такой, что достигается у взрослых при назначении препарата в дозе 600 мг два раза в сутки.
У новорожденных в возрасте до 1 недели системный клиренс линезолида (из расчета на 1 кг массы тела) быстро растет в течение первой недели жизни. Таким образом, у новорожденных, получающих препарат в дозе 10 мг/кг каждые 8 часов ежесуточно, наблюдается более высокая системная экспозиция препарата в первый день после рождения. Однако ожидается чрезмерная кумуляция препарата в организме при такой дозировке в течение первой недели жизни младенца (вследствие быстро растущего клиренса препарата в течение первых 7 дней жизни) (см. «Способ применения и дозы»).
В возрасте от 12 до 17 лет фармакокинетика линезолида сходна с таковой у взрослых при применении препарата в дозе 600 мг. Таким образом, у подростков, получающих препарат в дозе 600 мг каждые 12 часов ежедневно, будет наблюдаться такая же экспозиция, как и у взрослых пациентов при приеме препарата в той же дозе.
Побочные реакции
Чаще всего сообщалось о диареи (8,4%), головной боли (6,5%), тошноте (6,3%) и рвоте (4,0%). Наиболее частыми побочными реакциями, которые приводили к отмене препарата, были головная боль, диарея, тошнота и рвота. Примерно 3% пациентов прекратили лечение из-за развития обусловленных препаратом побочных реакций.
Побочные реакции приведены ниже по следующей классификации частоты: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до <1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до <1/100); редко (от ≥ 1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна — нельзя установить частоту по имеющимся данным.
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз, оральный кандидоз, вагинальный кандидоз, грибковые инфекции; нечасто — вагинит; редко — антибиотикассоциированные колиты, включая псевдомембранозний колит*.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: часто — анемия*†; нечасто — лейкопения*, нейтропения, тромбоцитопения*, эозинофилия; редко — панцитопения*; частота неизвестна — миелосупресия*, сидеробластная анемия*.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилаксия.
Со стороны метаболизма и питания: нечасто — гипонатриемия; частота неизвестна — лактоацидоз*.
Со стороны психики: часто — бессонница.
Неврологические расстройства: часто — головная боль, изменение вкуса (металлический привкус), головокружение; нечасто — судороги*, гипестезия, парестезии; частота неизвестна — серотониновый синдром**, периферическая нейропатия*
Со стороны органов зрения: нечасто — затуманенное зрение*; редко — изменение поля зрения*; частота неизвестна — зрительная нейропатия*, неврит зрительного нерва*, потеря зрения*, изменение зрительного ощущения *, изменение восприятия цвета*.
Со стороны органов слуха и равновесия: нечасто — звон в ушах.
Со стороны сердца: нечасто — аритмия (тахикардия).
Со стороны сосудов: часто — артериальная гипертензия; нечасто — транзиторная ишемическая атака, флебит, тромбофлебит.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — диарея, тошнота, рвота, локальная или генерализованная боль в животе, запор, диспепсия; нечасто — панкреатит, гастрит, вздутие живота, сухость во рту, глоссит, частый жидкий стул, стоматит, расстройства или изменение цвета языка; редко — обесцвечивание поверхности зубов.
Со стороны гепатобиллиарной системы: часто — отклонение от норм показателей функции печени, повышение уровня АЛТ, АСТ или щелочной фосфатазы; нечасто — повышение общего билирубина.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — зуд, сыпь; нечасто — крапивница, дерматит, чрезмерное потоотделение; частота неизвестна — буллезные поражения кожи, такие как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, ангионевротический отек, алопеция.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: часто — повышение азота мочевины крови; нечасто — почечная недостаточность, повышение креатинина, полиурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — вульвовагинальные нарушения.
Общие расстройства и нарушения в месте введения: часто — лихорадка, локализованная боль; нечасто — озноб, усталость, боль в месте инъекции, жажда.
Исследования. Биохимия: часто — повышение ЛДГ, креатининкиназы, липазы, амилазы или постпрандиального (не натощак) уровня глюкозы, снижение общего белка, альбумина, натрия и кальция, повышение или снижение калия или бикарбоната; нечасто — повышение натрия или кальция, снижение глюкозы без голодания, повышение или снижение хлоридов. Гематология: часто — повышение количества нейтрофилов или эозинофилов, снижение гемоглобина, гематокрита и количества эритроцитов, повышение или снижение количества тромбоцитов или лейкоцитов; нечасто — повышение количества ретикулоцитов, снижение числа нейтрофилов.
* См. раздел «Особенности применения».
** См. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».
† Существуют данные, что во время контролируемых клинических исследований, в которых линезолид применяли в период до 28 дней, в 2,0% пациентов отмечалась анемия. В программе с применением незарегистрированного лекарственного средства по гуманитарной программе (compassionate use) с участием пациентов с инфекциями, угрожающими жизни и сопутствующими заболеваниями, процент пациентов, у которых возникала анемия после приема линезолида в течение ≤ 28 дней, составил 2,5% (33 с 1326) по сравнению с 12,3% (53 из 430), которые лечились > 28 дней. Соотношение зафиксированных случаев тяжелой анемии, вызванной применением лекарственного средства, которое требовало переливания крови составило 9% (3 из 33) у пациентов, лечившихся в течение ≤ 28 дней, и 15% (8 из 53) у тех, кто лечился в течение> 28 дней .
Побочные реакции, связанные с применением линезолида, которые были оценены в редких случаях как реакции тяжелой степени: локализованная боль в животе, преходящий ишемический приступ и артериальная гипертензия.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Оставшийся неиспользованный препарат необходимо утилизировать.
Упаковка
По 300 мл препарата в контейнере. По 1 контейнеру в пленке в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Евролайф Хелткеар Пвт. Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Хашра № 520, Бхагванпур, Рурки, Харидвар, Индия.
Заявитель
Ананта Медикеар Лтд.
Местонахождение заявителя
Сьют 1, 2 Стейшн Корт, Империал Варф, Таунмед Роуд, Фулхам, Лондон, Великобритания.