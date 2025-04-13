Киев
Линесса (Linessa)

Линесса (Linessa)

Киев (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
69.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
270,76 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
411,04 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
218.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,45
Экономия при брони: -22,85 грн
346,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Шостка, ул. Свободы, 21
258.9 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
412,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
278.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,45
Экономия при брони: -22,85 грн
346,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
295.9 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
281,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаевка, ул. Центральная, 9
324.3 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
430,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
326.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
387,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
326.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
337,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
345.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 4
365.3 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
385,56
Экономия при брони: -38,96 грн
346,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
365.4 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
410,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дергачи, ул. Сумской Шлях, 163-Г
400.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
430,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
401.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,13 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
402.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
354,47 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
414.4 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
354,47 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Безлюдовка, ул. Змиевская, 68-А
416.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
425,79 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
427.4 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
431.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
374,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
441.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
368,68 грн
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