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Линесса (Linessa)
Линесса (Linessa)
Кривой Рог
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
151.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
354,47
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 27 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
155.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
354,47
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
157.5 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
337,59
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
399,90
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
165.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
281,40
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
411,04
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Николаевка, ул. Центральная, 9
200.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
430,09
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 57 мин
Южное, ул. Химиков, 3-А
223.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,27
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
245.0 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
374,89
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58
259.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
386,34
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
262.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,13
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
262.3 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
351,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Черноморск, просп. Мира, 37
273.4 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
372,02
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
275.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,13
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
288.0 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
368,68
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
303.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
270,76
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Безлюдовка, ул. Змиевская, 68-А
305.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
425,79
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Дергачи, ул. Сумской Шлях, 163-Г
315.4 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
430,38
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Шостка, ул. Свободы, 21
440.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
412,82
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 57 мин
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
495.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,45
Экономия при брони:
-22,85 грн
346,60
грн
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