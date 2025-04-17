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Линесса (Linessa)
Линесса (Linessa)
Винница
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
110.5 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,45
Экономия при брони:
-22,85 грн
346,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
122.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,45
Экономия при брони:
-22,85 грн
346,60
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
152.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,65
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
154.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
270,76
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаевка, ул. Центральная, 9
252.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
430,09
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
252.3 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
281,40
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 40
259.5 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
411,04
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
280.5 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
373,76
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
280.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
410,83
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
280.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
385,56
Экономия при брони:
-38,96 грн
346,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
280.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
337,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
290.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,13
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
331.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
368,68
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
341.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
374,89
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
349.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,27
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
356.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
351,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58
356.3 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
386,34
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
357.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,13
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
360.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
354,47
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 37
364.5 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
372,02
грн
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