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Линесса (Linessa)
Линесса (Linessa)
Львов
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
410,83
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 4
140.9 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
385,56
Экономия при брони:
-38,96 грн
346,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
219.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,45
Экономия при брони:
-22,85 грн
346,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
227.0 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,65
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
250.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,45
Экономия при брони:
-22,85 грн
346,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
459.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
270,76
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаевка, ул. Центральная, 9
556.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
430,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
557.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,13
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
569.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
281,40
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
580.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
411,04
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
590.9 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
368,68
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
593.5 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
399,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
593.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
337,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
619.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
374,89
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
626.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
351,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Королева Академика, 80
627.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58
628.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
386,34
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
630.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
372,02
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
634.2 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,27
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
667.0 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
354,47
грн
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