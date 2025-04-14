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Линесса (Linessa)
Линесса (Linessa)
Днепр
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Безлюдовка, ул. Змиевская, 68-А
184.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
425,79
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дергачи, ул. Сумской Шлях, 163-Г
200.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
430,38
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
237.9 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
411,04
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
281.3 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
354,47
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
283.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
354,47
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
287.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
337,59
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
287.5 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
399,90
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
289.6 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
281,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаевка, ул. Центральная, 9
329.0 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
430,09
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
354.4 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,27
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Узин, ул. Богуна Ивана, 21-А
362.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
270,76
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
376.3 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
374,89
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58
389.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
386,34
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
392.8 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,13
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
393.0 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
351,75
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Шостка, ул. Свободы, 21
393.5 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
412,82
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 37
403.7 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
372,02
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
407.4 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
359,13
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
419.9 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
368,68
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
572.1 км
Линесса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
369,45
Экономия при брони:
-22,85 грн
346,60
грн
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