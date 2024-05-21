Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепавал (Hepaval) Гепавал (Hepaval) (358570) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 531,18 грн Без рецепта 30 шт от 531,18 грн В наличии в 131 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ВАЛАРТИН ФАРМА Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря