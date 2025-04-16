Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
854,83
Экономия при брони: -93,45 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
741,00
Экономия при брони: -95,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
680,99
Экономия при брони: -32,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
684,06
Экономия при брони: -75,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
853,58
Экономия при брони: -153,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
851,51
Экономия при брони: -152,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
845,28
Экономия при брони: -146,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
843,01
Экономия при брони: -87,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
853,29
Экономия при брони: -97,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
844,59
Экономия при брони: -88,96 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
868,68
Экономия при брони: -57,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
741,00
Экономия при брони: -95,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
853,37
Экономия при брони: -162,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
842,77
Экономия при брони: -31,95 грн