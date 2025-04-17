Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
771,30
Экономия при брони: -42,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
960,48
Экономия при брони: -28,81 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
467,88
Экономия при брони: -30,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
856,71
Экономия при брони: -45,74 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
840,34
Экономия при брони: -120,59 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
843,66
Экономия при брони: -127,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
836,41
Экономия при брони: -78,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн