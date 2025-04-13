Харьков (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
835,60
Экономия при брони: -115,56 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
861,00
Экономия при брони: -110,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
159,90
Экономия при брони: -10,46 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Первая аптека
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
859,05
Экономия при брони: -102,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
883,60
Экономия при брони: -87,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
859,22
Экономия при брони: -63,09 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
799,50
Экономия при брони: -52,30 грн