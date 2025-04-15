Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
799,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
856,94
Экономия при брони: -137,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
759,30
Экономия при брони: -15,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
795,00
Экономия при брони: -50,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
799,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
799,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
799,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
799,50
Экономия при брони: -55,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
622,96
Экономия при брони: -27,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
838,48
Экономия при брони: -137,66 грн