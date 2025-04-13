Киев (адрес не указан)
Доступно в 442 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
843,09
Экономия при брони: -97,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
854,99
Экономия при брони: -118,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
801,60
Экономия при брони: -34,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
837,81
Экономия при брони: -26,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
960,48
Экономия при брони: -28,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
837,75
Экономия при брони: -29,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
812,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
507,17
Экономия при брони: -68,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ГЕПАВАЛ® ASN капсулы №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
840,83
Экономия при брони: -95,28 грн