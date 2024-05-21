Биосвен Лакто может быть рекомендована врачом в рационах диетического питания как дополнительный источник пробиотических бактерий и пребиотиков для нормализации качественного и количественного состава полезной микрофлоры кишечника при нарушении ее баланса:

– вследствие кишечных инфекций бактериального и вирусного происхождения, функциональных расстройств кишечника (диарея, запор);

– во время или после антибиотикотерапии;

– при угнетении иммунитета, нарушении обмена веществ, аллергических проявлениях;

– при употреблении некачественных пищевых продуктов и питьевой воды, несбалансированном питании и переедании, действии неблагоприятных факторов окружающей среды, физическом и эмоциональном стрессе, резкой смене климатических и часовых поясов, пребывании в экстремальных условиях.

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничивать животные жиры, сахар, сладости, алкоголь, жареные, копченые, маринованные блюда, крепкие бульоны.

Предостережение при употреблении:

повышенная чувствительность к компонентам продукта.

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Не является лекарственным средством!

Способ употребления: взрослым и детям старше 12 лет — по 1–2 капсулы, детям в возрасте от 3 лет — по 1 капсуле в сутки за 30 мин до приема пищи.

Недопустимо употреблять с горячей пищей или жидкостью. Можно использовать во время беременности и лактации.

Можно употреблять после окончания курса антибиотикотерапии, а также во время его проведения, но не ранее чем через 2 ч после приема антибиотика.

Срок употребления: от 15 до 30 дней, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса следует согласовать с врачом.

Эффект наблюдается обычно к концу первой недели приема.