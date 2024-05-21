Биосевен Лакто® (Bioseven Lacto®) (355771) - инструкция по применению Диетические добавки
Биосевен Лакто инструкция по применению
Характеристика
Биосвен Лакто — комбинированная диетическая добавка — синбиотик, в состав которой одновременно с уникальной комбинацией 7 штаммов микроорганизмов-пробиотиков входят пребиотики: инулин и лактулоза в качестве питательной среды и источника энергии для роста и развития живых бактерий.
Синбиотики — препараты, полученные в результате рациональной комбинации пробиотиков — живых полезных бактерий и пребиотиков — препаратов немикробного происхождения.
Важной особенностью диетической добавки считается полностью натуральный состав.
Основные функции:
- способствует обогащению, восстановлению и поддержанию нормальной микрофлоры в ЖКТ;
- улучшает функционирование пищеварительной системы и способствует выведению токсинов из организма;
- способствует подавлению роста и развития патогенных микроорганизмов;
- поддерживает неспецифическую резистентность организма против различных заболеваний, инфекций и неблагоприятных факторов.
Свойства активных компонентов: ценность синбиотика Биосвен Лакто определяется сбалансированным составом, количеством штаммов бактерий и направленностью их влияния.
Лактобактерии — поддерживают оптимальную для организма человека микрофлору, регулируют численность условно-патогенных и гнилостных микроорганизмов, способствуют расщеплению ХС, тем самым снижая его уровень в крови человека, нормализуют пищеварение и поддерживают иммунитет.
Стрептококки — ферментируют лактозу, снижают активную кислотность, обеспечивая бактерицидный эффект в отношении патогенных микроорганизмов, а также синтезируют и выделяют nолисахариды.
Бифидобактерии — участвуют в образовании молочной и уксусной кислот, синтезе аминокислот, белков и витаминов, усиливают всасывание ионов кальция, железа и витамина D, подавляют рост патогенной микрофлоры и поддерживают процессы пристеночного пищеварения, способствуют снижению рН питательной массы в толстой кишке.
Лактулоза — активирует развитие бифидобактерий, способствует усвоению минералов в организме, стимулирует работу печени, положительно влияет на процесс выведения канцерогенов и токсинов из организма, стимулирует стул при запорах, снижает выработку вторичных желчных кислот.
Инулин — стимулирует рост и активность бифидо- лактофлоры, повышает всасывание кальция в толстой кишке, положительно влияет на метаболизм липидов.
Микроцеллюлоза — способствует стабильности диетической добавки.
Рекомендации по употреблению
Биосвен Лакто может быть рекомендована врачом в рационах диетического питания как дополнительный источник пробиотических бактерий и пребиотиков для нормализации качественного и количественного состава полезной микрофлоры кишечника при нарушении ее баланса:
– вследствие кишечных инфекций бактериального и вирусного происхождения, функциональных расстройств кишечника (диарея, запор);
– во время или после антибиотикотерапии;
– при угнетении иммунитета, нарушении обмена веществ, аллергических проявлениях;
– при употреблении некачественных пищевых продуктов и питьевой воды, несбалансированном питании и переедании, действии неблагоприятных факторов окружающей среды, физическом и эмоциональном стрессе, резкой смене климатических и часовых поясов, пребывании в экстремальных условиях.
Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничивать животные жиры, сахар, сладости, алкоголь, жареные, копченые, маринованные блюда, крепкие бульоны.
Предостережение при употреблении:
повышенная чувствительность к компонентам продукта.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством!
Способ употребления: взрослым и детям старше 12 лет — по 1–2 капсулы, детям в возрасте от 3 лет — по 1 капсуле в сутки за 30 мин до приема пищи.
Недопустимо употреблять с горячей пищей или жидкостью. Можно использовать во время беременности и лактации.
Можно употреблять после окончания курса антибиотикотерапии, а также во время его проведения, но не ранее чем через 2 ч после приема антибиотика.
Срок употребления: от 15 до 30 дней, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса следует согласовать с врачом.
Эффект наблюдается обычно к концу первой недели приема.
Условия хранения
при температуре 2–10 °С в недоступном для детей месте. Допускается транспортировка при температуре не выше 25 °С в течение 5 дней. Срок годности: 2 года от даты изготовления в упаковке производителя. После вскрытия упаковки хранить не более 30 дней.