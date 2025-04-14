Биосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
497,28
Экономия при брони: -30,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
500,68
Экономия при брони: -31,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
488,69
Экономия при брони: -22,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
502,60
Экономия при брони: -29,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
499,83
Экономия при брони: -31,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 181-Б
5.2 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
486,32
Экономия при брони: -116,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
495,28
Экономия при брони: -21,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
493,96
Экономия при брони: -27,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
494,77
Экономия при брони: -25,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
491,54
Экономия при брони: -22,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
493,07
Экономия при брони: -62,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
6.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
501,33
Экономия при брони: -32,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
6.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
487,13
Экономия при брони: -18,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
494,70
Экономия при брони: -62,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 6
7.0 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
497,39
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 20/321-Б
7.2 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
496,22
Экономия при брони: -101,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 31
7.3 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
497,61
Экономия при брони: -23,97 грн