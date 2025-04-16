Биосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
490,60
Экономия при брони: -23,64 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
495,33
Экономия при брони: -22,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
483,91
Экономия при брони: -17,84 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
492,94
Экономия при брони: -26,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
484,71
Экономия при брони: -18,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
490,06
Экономия при брони: -16,54 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
491,25
Экономия при брони: -17,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 94
98.8 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
497,90
Экономия при брони: -24,55 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
497,81
Экономия при брони: -30,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 86
99.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
489,82
Экономия при брони: -16,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
107.5 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
484,80
Экономия при брони: -18,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Греческая, 46
107.5 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
107.5 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
493,19
Экономия при брони: -19,23 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
107.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
496,78
Экономия при брони: -30,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
500,10
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
107.8 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
504,45
Экономия при брони: -30,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
107.9 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК