Биосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
498,84
Экономия при брони: -32,57 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
493,10
Экономия при брони: -19,74 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
482,88
Экономия при брони: -16,36 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
489,77
Экономия при брони: -16,52 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
482,18
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
496,74
Экономия при брони: -29,87 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
506,83
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
495,94
Экономия при брони: -29,37 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
490,65
Экономия при брони: -24,06 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
486,77
Экономия при брони: -20,14 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
492,29
Экономия при брони: -25,75 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
485,04
Экономия при брони: -18,22 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
499,08
Экономия при брони: -25,51 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
496,42
Экономия при брони: -22,44 грн
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
497,76
Экономия при брони: -30,97 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
488,69
Экономия при брони: -22,29 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
496,92
Экономия при брони: -30,23 грн
Аптека копейка
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
499,31
Экономия при брони: -32,81 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
Аптека низких цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.7 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
493,60
Экономия при брони: -26,81 грн