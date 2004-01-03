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Производитель: Энзифарм ФК

Энзифарм ФК
24321, Винницкая обл., Ладыжин, ул. Хлебозаводская, 3
+380434369660
www.enzipharm.com
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Найдено: 11 препаратов
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы, № 30; Энзифарм ФК
БИОСЕВЕН ЛАКТО Капсулы, № 30 Энзифарм ФК
В 171 аптеке
от 279,15 грн
Цены в аптеках
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы, № 30; Энзифарм ФК
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ Капсулы, № 30 Энзифарм ФК
В 91 аптеке
от 240,50 грн
Цены в аптеках
Гастромунил капсулы, блистер, № 30; Энзифарм ФК
Гастромунил Капсулы, блистер, № 30 Энзифарм ФК
В 52 аптеках
от 343,25 грн
Цены в аптеках
Гепатомунил® капсулы, № 30; Энзифарм ФК
Гепатомунил® Капсулы, № 30 Энзифарм ФК
В 195 аптеках
от 211,27 грн
Цены в аптеках
ЛАКТОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы, № 30; Энзифарм ФК
ЛАКТОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ Капсулы, № 30 Энзифарм ФК
В 80 аптеках
от 254,05 грн
Цены в аптеках
Мипровит Энзифарм капсулы, блистер, № 30; Энзифарм ФК
Мипровит Энзифарм Капсулы, блистер, № 30 Энзифарм ФК
В 48 аптеках
от 235,31 грн
Цены в аптеках
Флорафан капсулы, блистер, № 30; Энзифарм ФК
Флорафан Капсулы, блистер, № 30 Энзифарм ФК
В 110 аптеках
от 388,48 грн
Цены в аптеках
Флорафан капсулы, контейнер полимерный, № 30; Энзифарм ФК
Флорафан Капсулы, контейнер полимерный, № 30 Энзифарм ФК
В 1 аптеке
от 455,90 грн
Цены в аптеках
Бластомунил® порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,6 мг, флакон, № 5; Энзифарм ФК
Бластомунил® Порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,6 мг, флакон, № 5 Энзифарм ФК
Нет в наличии
Гепатомунил® капсулы, № 10; Энзифарм ФК
Гепатомунил® Капсулы, № 10 Энзифарм ФК
Нет в наличии
Гепатомунил® капсулы, № 60; Энзифарм ФК
Гепатомунил® Капсулы, № 60 Энзифарм ФК
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
24321, Винницкая обл., Ладыжин, ул. Хлебозаводская, 3
+380434369660
www.enzipharm.com
Найдено: 11 препаратов
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы, № 30; Энзифарм ФК
БИОСЕВЕН ЛАКТО Капсулы, № 30 Энзифарм ФК
В 171 аптеке
от 279,15 грн
Цены в аптеках
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы, № 30; Энзифарм ФК
БИФИДОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ Капсулы, № 30 Энзифарм ФК
В 91 аптеке
от 240,50 грн
Цены в аптеках
Гастромунил капсулы, блистер, № 30; Энзифарм ФК
Гастромунил Капсулы, блистер, № 30 Энзифарм ФК
В 52 аптеках
от 343,25 грн
Цены в аптеках
Гепатомунил® капсулы, № 30; Энзифарм ФК
Гепатомунил® Капсулы, № 30 Энзифарм ФК
В 195 аптеках
от 211,27 грн
Цены в аптеках
ЛАКТОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ капсулы, № 30; Энзифарм ФК
ЛАКТОБАКТЕРИН ЭНЗИФАРМ Капсулы, № 30 Энзифарм ФК
В 80 аптеках
от 254,05 грн
Цены в аптеках
Мипровит Энзифарм капсулы, блистер, № 30; Энзифарм ФК
Мипровит Энзифарм Капсулы, блистер, № 30 Энзифарм ФК
В 48 аптеках
от 235,31 грн
Цены в аптеках
Флорафан капсулы, блистер, № 30; Энзифарм ФК
Флорафан Капсулы, блистер, № 30 Энзифарм ФК
В 110 аптеках
от 388,48 грн
Цены в аптеках
Флорафан капсулы, контейнер полимерный, № 30; Энзифарм ФК
Флорафан Капсулы, контейнер полимерный, № 30 Энзифарм ФК
В 1 аптеке
от 455,90 грн
Цены в аптеках
Бластомунил® порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,6 мг, флакон, № 5; Энзифарм ФК
Бластомунил® Порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,6 мг, флакон, № 5 Энзифарм ФК
Нет в наличии
Гепатомунил® капсулы, № 10; Энзифарм ФК
Гепатомунил® Капсулы, № 10 Энзифарм ФК
Нет в наличии
Гепатомунил® капсулы, № 60; Энзифарм ФК
Гепатомунил® Капсулы, № 60 Энзифарм ФК
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції