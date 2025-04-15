Биосевен Лакто® (Bioseven Lacto®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
442,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
442,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
442,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
442,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
442,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
457,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
5.2 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
457,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
457,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
442,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
457,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
442,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
442,00
Экономия при брони: -45,00 грн
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
490,18
Экономия при брони: -60,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
494,70
Экономия при брони: -62,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
505,50
Экономия при брони: -31,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
491,25
Экономия при брони: -17,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
491,37
Экономия при брони: -21,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
488,40
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Героев, 23
62.5 км
БИОСЕВЕН ЛАКТО капсулы №30
Энзифарм ФК
487,14
Экономия при брони: -20,79 грн