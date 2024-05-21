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Грудной сбор №1 (Species pectoralis №1) (350780) - инструкция по применению Диетические добавки

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Грудной сбор №1 (Species pectoralis №1)
Цена в городе Киев
от 33,19 грн
Без рецепта
20 шт от 33,19 грн 1 шт от 35,51 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 7 аптеках
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Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания