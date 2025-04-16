Грудной сбор №1 (Species pectoralis №1)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
59,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека24
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
50,00
Экономия при брони: -1,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
187.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
348.2 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
60,10
Экономия при брони: -15,52 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
348.5 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
49,41
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека24
Киев, ул. Нежинская, 16
353.7 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 104
357.6 км
62,90
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
359.7 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека
Гостомель, ул. Остромирская, 35
375.5 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека
Кропивницкий, ул. Габдрахманова, 5
107.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека
Николаев, ул. Веселиновская, 10
148.5 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Челси плюс
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
150.4 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья