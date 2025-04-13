Грудной сбор №1 (Species pectoralis №1)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Аптека24
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
60,10
Экономия при брони: -15,52 грн
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 104
9.8 км
62,90
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
12.1 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
В городах рядом
Аптека
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
59,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
338.2 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
50,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека24
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
348.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
59,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
477.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Ирфарм
Коростышев, ул. Шевченко, 40
104.8 км
Аптека
Коростень, ул. Грушевского, 36
143.9 км
Аптека
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
280.9 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Челси плюс
Белики, ул. Пристанционная, 3-К
299.2 км