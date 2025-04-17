Грудной сбор №1 (Species pectoralis №1)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
149.1 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
59,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
179.5 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
50,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
316.4 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
402.9 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
49,41
Экономия при брони: -2,74 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
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Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
60,10
Экономия при брони: -15,52 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
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Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
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Фармация
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Экономия при брони: -15,26 грн
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Закрыто
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