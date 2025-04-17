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Грудной сбор №1 (Species pectoralis №1)
Грудной сбор №1 (Species pectoralis №1)
Винница
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
59,60
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
191.8 км
Грудной сбор № 1 50 г №1
62,90
Экономия при брони:
-15,26 грн
47,64
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Нежинская, 16
192.9 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 23 мин
Гостомель, ул. Остромирская, 35
193.4 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
63,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
198.2 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
49,41
Экономия при брони:
-2,74 грн
46,67
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
206.1 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
60,10
Экономия при брони:
-15,52 грн
44,58
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 23 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
59,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
58,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
286.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
48,00
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
385.5 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,80
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
385.7 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
59,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
49,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
391.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
50,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
49,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
449.7 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
48,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
484.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони:
-13,00 грн
59,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
506.8 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
48,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
513.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
48,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
518.5 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони:
-13,00 грн
59,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
561.7 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
48,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 17
113.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
126.4 км
Грудной сбор № 1 50 г №1
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
190.5 км
Грудной сбор № 1 50 г №1
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