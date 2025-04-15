Грудной сбор №1 (Species pectoralis №1)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони: -13,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
72,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
87.8 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
53,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
109.2 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
50,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
59,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
134.9 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
58,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
59,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
384.2 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
60,10
Экономия при брони: -15,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
387.1 км
Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
48,48
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
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Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Фармация
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Открывается в 08:00
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Аптека24
Закрыто
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Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
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Грудной сбор № 1 фильтр-пакет 1.5 г №20
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