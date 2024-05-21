Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонАква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry) Аква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry) (349744) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 84,01 грн Без рецепта 1 шт от 84,01 грн В наличии в 323 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МНПО Биокон Объем 500 мл Косметические средства 1.2. Термальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьон