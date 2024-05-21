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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонАква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)

Аква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry) (349744) - инструкция по применению Косметические средства

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Аква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)
Цена в городе Киев
от 84,01 грн
Без рецепта
1 шт от 84,01 грн
В наличии в 323 аптеках
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Производитель
Объем
500 мл
Косметические средства
1.2. Термальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьон