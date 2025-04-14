Аква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,80
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
147,45
Экономия при брони: -6,16 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,32
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,26
Экономия при брони: -6,07 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
150,88
Экономия при брони: -9,59 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,94
Экономия при брони: -7,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,83
Экономия при брони: -10,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,04
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,05
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
147,95
Экономия при брони: -6,66 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,93
Экономия при брони: -9,74 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
150,32
Экономия при брони: -8,13 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,22
Экономия при брони: -10,03 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,00
Экономия при брони: -5,81 грн