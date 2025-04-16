Аква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
146,77
Экономия при брони: -5,48 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
150,73
Экономия при брони: -8,54 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,88
Экономия при брони: -8,59 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,53
Экономия при брони: -10,34 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,96
Экономия при брони: -9,77 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
150,85
Экономия при брони: -8,66 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,37
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,00
Экономия при брони: -8,81 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,24
Экономия при брони: -6,05 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,80
Экономия при брони: -7,61 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,79
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
146,42
Экономия при брони: -5,13 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,12
Экономия при брони: -9,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,50
Экономия при брони: -7,31 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
147,57
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,34
Экономия при брони: -7,15 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,78
Экономия при брони: -8,49 грн