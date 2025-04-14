Аква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
138,63
Экономия при брони: -9,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,62
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,59
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
135,62
Экономия при брони: -6,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,19
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,00
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
150,76
Экономия при брони: -8,57 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,51
Экономия при брони: -8,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
147,57
Экономия при брони: -6,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
147,63
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
150,16
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
146,27
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,86
Экономия при брони: -7,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
150,87
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,07
Экономия при брони: -6,88 грн