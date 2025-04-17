Аква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,64
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,09
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,34
Экономия при брони: -10,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
148,57
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,52
Экономия при брони: -7,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,47
Экономия при брони: -10,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
147,87
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,63
Экономия при брони: -7,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,05
Экономия при брони: -8,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,67
Экономия при брони: -10,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
152,00
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
149,54
Экономия при брони: -8,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон