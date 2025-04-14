Аква мицеллар Гирудо дерм экстра драй (Aqua micellar Hirudo derm extra dry)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
147,49
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,81
Экономия при брони: -9,92 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,47
Экономия при брони: -9,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
151,14
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл №1
МНПО Биокон