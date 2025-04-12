Левасепт (Levasept)
Левасепт инструкция по применению
Состав
Действующее вещество: левофлоксацин;
100 мл содержат левофлоксацин гемигидрат в пересчете на левофлоксацин 500 мг
Вспомогательные вещества: глюкоза безводная, кислота соляная концентрированная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор зеленовато-желтого цвета.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левофлоксацин — антибиотик широкого спектра действия из группы хинолонов, содержащий активное вещество — левофлоксацин. Левофлоксацин, как и другие фторированные хинолоны, блокирует бактериальную ДНК-гиразу, вследствие чего нарушается функция ДНК бактерий. Левофлоксацин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных патогенных микроорганизмов, включая штаммы, резистентные к пенициллинам, цефалоспоринам и/или аминогликозидам. Развитие резистентности может значительно влиять на чувствительность к препарату именно местных штаммов; таким образом, при назначении препарата желательно учитывать эту информацию, особенно в случае лечения тяжелых инфекций. Левофлоксацин обладает широким спектром действия в отношении микроорганизмов как в условиях in vitro, так и in vivo: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Viridans group streptococci, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter sakazakii, Escherichia coli,Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Legionella pneumonia, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonasfluorescens, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Acinetobacter anitratus, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus, Bordetella pertussis, Citrobacter diversus, Citrobacterfreundii, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri et stuartii, Serratia marcescens, Clostridium perfringens.
Подобно другим фторхинолонов, левофлоксацин неактивен для спирохет.
Фармакокинетика.
Нет существенной разницы фармакокинетики левофлоксацина после внутривенного и перорального применения.
Всасывание. При приеме внутрь левофлоксацин быстро и почти полностью всасывается. Пик концентрации в плазме крови достигается через 1 час после приема. Биодоступность — почти 100%. Левофлоксацин подлежит линейной фармакокинетике в диапазоне 50–600 мг. Прием пищи незначительно влияет на всасывание препарата.
Распределение.
Примерно 30–40% левофлоксацина связывается с протеином сыворотки крови. Эффект накопления левофлоксацина при дозировке 500 мг 1 раз в сутки практически отсутствует. Существует незначительная, но предполагаемая его кумуляция при дозировке 500 мг 2 раза в сутки. Стабильные показатели распределения достигаются в течение 3 суток.
Распределение в тканях и жидкостях организма.Распределение в слизистой бронхов и секрете бронхиального эпителия. Максимальная концентрация левофлоксацина в слизистой бронхов и секрете бронхиального эпителия при дозе 500 мг per os составляла 8,3 и 10,8 мг/мл соответственно.
- Распределение в ткани легких. Максимальная концентрация левофлоксацина в ткани легких при дозе 500 мг per os составляла примерно 11,3 мг/мл и достигалась в течение 4–6 часов после введения. Концентрация в легких постоянно превышала таковую в плазме крови.
- Распределение в спинномозговой жидкости. В спинномозговую жидкость левофлоксацин проникает плохо.
- Распределение в ткани простаты. После приема 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средние концентрации в ткани простаты составляли 8,7 мг/г, 8,2 мг/г и 2 мг/г — соответственно через 2, 6 и 24 часа; среднее соотношение концентрации в простате/плазме — 1,84.
Концентрация в моче. Средняя концентрация левофлоксацина в течение 8–12 часов после однократной дозы 150 мг, 300 мг или 500 мг per os составляла 44 мг/мл, 91 мг/мл и 200 мг/мл — соответственно.
Метаболизм. Левофлоксацин метаболизируется в очень незначительной степени. Метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества препарата, который выделяется с мочой.
Выведение. После приема внутрь левофлоксацин выводится из плазмы крови несколько медленнее (период полувыведения составляет 6–8 часов). Выведение осуществляется в основном почками (85% от введенной дозы).
Показания
Бактериальные воспалительные процессы, вызванные чувствительными к препарату бактериями:
1) воспаление легких;
2) осложненные инфекции мочевыводящих путей, в том числе пиелонефрит;
3) инфекции кожи и мягких тканей
4) хронический бактериальный простатит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим фторхинолонам или к любому компоненту препарата. Эпилепсия. Больные с жалобами на побочные реакции со стороны сухожилий после ранее принимаемых хинолонов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Теофиллин, фенбуфен или подобные нестероидные противовоспалительные препараты. Левофлоксацин не проявлял каких-либо фармакокинетических взаимодействий с теофиллином по результатам одного клинического исследования. Заметное снижение порога церебральной судорожной активности может наблюдаться при применении хинолонов одновременно с теофиллином, НПВП или другими препаратами, снижающими судорожный порог. Концентрация левофлоксацина в присутствии фенбуфена примерно на 13% выше, чем при приеме только левофлоксацина.
Пробенецид и циметидин — статистически достоверно влияют на элиминацию левофлоксацина; почечный клиренс снижался циметидином (24%) и пробенецидом (34%). С осторожностью следует применять левофлоксацин одновременно с препаратами, влияющими на секрецию почечных канальцев (пробенецид и циметидин), особенно пациентам с нарушенной функцией почек.
Циклоспорин: период полувыведения циклоспорина увеличивается на 33%, когда он вводится одновременно с левофлоксацином.
Антагонисты витамина К: вследствие возможного возникновения кровотечения у пациентов, принимающих левофлоксацин в комбинации с любым антагонистом витамина К (например, варфарин), показатели коагуляционных тестов обязательно должны контролироваться, если эти препараты применяются одновременно.
Фармакокинетика левофлоксацина не менялась при совместном введении таких препаратов как кальций карбонат, дигоксин, глибенкламид, ранитидин, варфарин.
Лекарственные средства, удлиняющие интервал QT.
Левофлоксацин, как и другие фторхинолоны, следует с осторожностью применять пациентам, которые получают лекарственные средства, удлиняющие интервал QT (в том числе антиаритмические препараты классов IА и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства).
Теофиллин.
Левофлоксацин не влияет на фармакокинетику теофиллина, который преимущественно метаболизируется с помощью CYP1A2, поэтому можно считать, что левофлоксацин не является ингибитором CYP1A2.
Глюкокортикоиды.
При одновременном применении с ГКС повышается риск развития разрыва сухожилия.
Другие.
Не отмечается никакого клинически значимого влияния на фармакокинетику левофлоксацина при применении его вместе со следующими лекарственными средствами: карбонатом кальция, дигоксин, глибенкламид, ранитидин.
Не рекомендуется применение левофлоксацина одновременно с алкоголем.
Особенности применения
Больным с выраженными нарушениями функции почек, а также с выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями мозгового кровообращения следует быть осторожными при применении препарата.
В течение всего курса лечения необходимо контролировать функцию почек и печени.
При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя.
При очень тяжелом течении воспаления легких, вызванном пневмококками, левофлоксацин может не дать оптимального терапевтического эффекта.
При нозокомиальных инфекциях, вызванных Ps. Aeruginosa, и тяжелой пневмококковой пневмонии может понадобиться комбинированная терапия.
Тендинит и разрыв сухожилий.
В редких случаях у пациентов может возникать тендинит. Чаще всего тендинит поражает ахиллово сухожилие и может приводить к разрыву. Риск тендинита и разрыва сухожилия повышается у пациентов пожилого возраста и у пациентов, принимающих кортикостероиды. Поэтому необходимо тщательно наблюдать за пациентами, которые применяют левофлоксацин. Пациентам с симптомами тендинита перед началом лечения необходимо проконсультироваться с врачом. Если есть подозрение на тендинит, лечение препаратом следует немедленно прекратить и начать соответствующее лечение пораженного сухожилия.
Заболевания, вызванные Clostridium difficile.
Диарея, особенно тяжелая, персистирующая и/или с примесью крови во время или после лечения может свидетельствовать о болезни, ассоциированной с Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой, которой является псевдомембранозный колит. Если есть подозрение на псевдомембранозный колит, терапию препаратом следует немедленно отменить и без промедления начать симптоматическое и специфическое лечение. В этой клинической ситуации противопоказаны препараты, подавляющие перистальтику.
Пациенты со склонностью к судорогам.
Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе, как и другие хинолоны, следует применять с осторожностью пациентами, склонными к судорогам.
Одновременное лечение фенбуфеном и подобными нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) или препаратами, снижающими порог церебральный судорожной активности, такими как теофиллин, также требует осторожности. В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.
Пациенты, получающие антагонисты витамина К.
У пациентов, принимающих антагонисты витамина К, необходимо контролировать показатели свертывания крови при одновременном приеме левофлоксацина и антагонистов витамина К (варфарин) из-за риска увеличения показателей свертывания крови (протромбиновый время / МНО) и/или кровотечения.
Недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Пациенты с латентной или явной недостаточностью активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут иметь склонность к гемолитическим реакциям, если их лечат хинолоновыми антибактериальными препаратами. В таких случаях левофлоксацин следует применять с осторожностью.
Профилактика фотосенсибилизации.
Во время лечения левофлоксацином сообщалось о фотосенсибилизации.
Пациентам рекомендуется избегать солнечного облучения иУФ-лучей(лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярий) из-за возможнойфотосенсибилизацииво время приема левофлоксацинаи в течение 48 часов после отменылевофлоксацина.
Психотические реакции.
В очень редких случаях психотические реакции прогрессировали до суицидальных мыслей и самодеструктивного поведения, иногда даже после приема единой дозы левофлоксацину. В случае развития психотических реакций при приеме хинолонов, в том числе левофлоксацина, препарат следует отменить. С осторожностью следует назначать левофлоксацин пациентам с психическими нарушениями или пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Почечная недостаточность.
Левофлоксацин выводится в основном почками, поэтому для пациентов с почечной недостаточностью требуется коррекция дозы (см. Раздел «Способ применения и дозы»).
Реакции гиперчувствительности.
Левофлоксацин может время от времени вызывать серьезные потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (в том числе ангионевротический отек, анафилактический шок), даже после первого применения. При возникновении реакций гиперчувствительности необходимо прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.
Тяжелые буллезные реакции.
При применении левофлоксацина сообщалось о тяжелых буллезных реакциях, таких как синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При возникновении буллезной реакции необходимо немедленно прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.
Изменение уровня глюкозы в крови.
При использовании хинолонов, особенно у пациентов с сахарным диабетом, которые одновременно принимали пероральные гипогликемические средства (в т.ч. глибенкламид) или инсулин, имелись сообщения об изменениях уровня глюкозы в крови (гипергликемия и гипогликемию). Наблюдались случаи гипогликемической комы. Пациентам с сахарным диабетом необходимо контролировать уровень сахара в крови.
Удлинение интервала QT.
При приеме фторхинолонов сообщалось о случаях удлинения интервала QT. Следует соблюдать осторожность при применении фторхинолонов, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала QT:
- синдром врожденного или приобретенного удлиненного интервала QT;
- одновременное применение лекарственных средств, которые удлиняют интервал QT (в том числе антиаритмических препаратов классов IА и III, трициклических антидепрессантов, макролидов, антипсихотических лекарственных средств);
- нарушение баланса электролитов (в том числе гипокалиемия, гипомагниемия)
- заболевания сердца (сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия).
Пациенты пожилого возраста более чувствительны к лекарственным средствам, которые удлиняют интервал QT. Поэтому применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, этой группе пациентов следует с осторожностью.
Периферическая нейропатия.
Сообщалось о случаях сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, чтобы предупредить возникновение необратимого состояния, прием левофлоксацина следует прекратить,
Опиаты.
У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложно положительный результат. Может возникнуть необходимость подтвердить положительные результаты на опиаты с помощью более специфических методов.
Гепатобилиарная система.
При применении левофлоксацина сообщалось о случаях некроза печени, вплоть до печеночной недостаточности, угрожающей жизни, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. Раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует порекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления болезни печени как анорексия, желтуха, темная моча, зуд или боль в области живота.
Вспомогательные вещества.
Препарат содержит 5 г глюкозы на дозу (флакон 100 мл). Поэтому препарат необходимо с осторожностью применять больным сахарным диабетом.
Способ применения и дозы
Перед применением необходимо провести кожную пробу на чувствительность.
Раствор левофлоксацина необходимо вводить путем медленной внутривенной инфузии 1–2 раза в сутки. Доза зависит от вида и тяжести инфекции и от чувствительности возбудителя. Обычно после нескольких дней лечения, если состояние пациента позволяет, его можно перевести с первоначально вводимой внутривенной инфузии на пероральный прием (таблетки левофлоксацина 250 мг или 500 мг). Продолжительность лечения зависит от течения болезни и составляет, как правило, 14 дней. Введение препарата необходимо продолжать не менее 48–72 часов после исчезновения клинических признаков заболевания. Левофлоксацин, раствор для инфузий, предназначен только для медленного внутривенного введения, его следует применять 1–2 раза в сутки. Продолжительность введения должна быть не менее 30 минут для дозы 250 мг или не менее 60 минут для дозы 500 мг.
Дозировка пациентам с нормальной функцией почек (т.е. CL CR ≥ 50 мл / мин)
|Показания
|Суточная схема, продолжительность лечения
|Внебольничная пневмония
|500 мг 1–2 раза в сутки, 7–14 дней
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500 мг 1 раз в сутки, 7–14 дней
|Пиелонефрит
|500 мг 1 раз в сутки, 7–10 дней
|Хронический бактериальный простатит
|500 мг 1 раз в сутки, 28 дней
|Инфекции кожи и мягких тканей
|500 мг 1–2 раза в сутки, 7–14 дней
Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, для больных со сниженной функцией почек дозу следует уменьшить.
Дозировка пациентам с нарушенной функцией почек (клиренс креатинина <50 мл/мин)
|Клиренс креатинина
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции)
|50–20 мл / мин
|первая доза 250 мг,
последующие: 125 мг / 24ч
|первая доза 500 мг,
последующие: 250 мг / 24ч
|первая доза 500 мг,
последующие: 250 мг / 12ч
|19–10 мл / мин
|первая доза 250 мг,
последующие: 125 мг / 48ч
|первая доза 500 мг,
последующие: 125 мг / 24ч
|первая доза 500 мг,
последующие: 125 мг / 12ч
|< 10 мл / мин (в том числе при гемодиализе и ХАПД1)
|первая доза 250 мг,
последующие: 125 мг / 48ч
|первая доза 500 мг,
последующие: 125 мг / 24ч
|первая доза 500 мг,
последующие: 125 мг / 24ч
1 Введение дополнительных доз левофлоксацина после гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа не требуется.
Поскольку левофлоксацин незначительно метаболизируется печенью и выводится в основном почками, пациентам с нарушением функции печени коррекция дозы препарата не требуется.
Пациентам пожилого возраста с нормальной функцией почек корректировка дозы не требуется.
При последовательных инфузиях левофлоксацина и других лекарственных средств от введения в одну и ту же вену следует отказаться.
После вскрытия флакона остатки препарата следует утилизировать.
Левофлоксацин вводится медленно, внутривенно, путем капельной инфузии. Продолжительность введения одного флакона препарата (100 мл раствора для в/в введения с 500 мг левофлоксацина) должна составлять не менее 60 минут, для дозы 250 мг рекомендуемая скорость введения раствора для инфузий — 30 минут.
В зависимости от клинического состояния пациента, через несколько дней (как правило, через 2 — 4 дня) возможен переход с внутривенного пути введения препарата на пероральный его прием в аналогичной дозе.
Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Как и при применении других противобактериальных средств, рекомендуется продолжать лечение препаратом, по крайней мере, в течение 48–72 часов после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами эрадикации возбудителей.
Совместимость с другими растворами для инфузий.
Левофлоксацин совместим с такими растворами для инфузий:
- 0,9% раствор хлорида натрия
- 5% моногидрат глюкозы
- 2,5% глюкоза в растворе Рингера;
- многокомпонентные растворы для парентерального питания (аминокислоты, углеводы, электролиты).
Дети
Не применять, поскольку не исключено повреждение суставного хряща.
Побочные реакции
Инфекции и инвазии: грибковые инфекции, включая грибы рода Candida, размножение других резистентных микроорганизмов.
Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая иногда — покраснение кожи, зуд, сыпь; редко — крапивница, бронхоспазм/одышка; очень редко — ангионевротический отек, артериальная гипотензия, анафилактоидные реакции, фотосенсибилизация; в единичных случаях — тяжелые буллезные высыпания, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), экссудативная мультиформная эритема, отек Квинке, гипергидроз, лейкоцитокластический васкулит, реакции на коже и слизистой, стоматит.
Такие реакции могут появиться уже после первой дозы и в течение нескольких минут или часов после введения препарата.
Со стороны пищеварительного тракта / обмена веществ: часто — тошнота, диарея; иногда — анорексия, рвота, боль в животе, диспепсия, расстройства пищеварения; редко — диарея с примесью крови, что иногда может указывать на энтероколит, включая псевдомембранозный колит; очень редко — гипогликемия, что имеет особое значение для больных сахарным диабетом, гипергликемия, гипогликемическая кома, вздутие живота, запор, панкреатит.
Со стороны ЦНС: иногда — головная боль, головокружение/вертиго, сонливость, бессонница; редко — парестезии, тремор, спутанность сознания, судороги, тревожность, депрессия, психотические реакции, ажитация; очень редко — гипестезия, нарушение вкуса и восприятия запахов, галлюцинации, склонность к суициду.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, артериальная гипотензия; очень редко — анафилактический шок в единичных случаях — пролонгация QT-интервала, коллапс, васкулит, флебит, сердцебиение, желудочковые тахикардия, что может приводить к остановке сердца; желудочковые аритмия и аритмия типа torsade de pointes (преимущественно у пациентов с факторами риска удлинения интервала QT).
Со стороны костно-мышечной системы: редко — артралгия, миалгия, повреждение сухожилий, включая тендинит (например, ахиллово сухожилие); очень редко — разрыв сухожилий (например, ахиллово сухожилие, эта болезненная реакция может наблюдаться в пределах 48 часов от начала лечения), поражения ахиллова сухожилия обеих ног; мышечная слабость, особенно опасна для пациентов со злокачественной миастенией; в единичных случаях — рабдомиолиз (поражение мышц) разрыв связок, мышц; артрит.
Со стороны печени, почек часто — повышение уровня печеночных ферментов (например, АЛТ/АСТ) редко — повышение билирубина, повышение уровня креатинина в сыворотке крови; очень редко — реакции со стороны печени, такие как, гепатит, острая почечная недостаточность (например, вследствие интерстициального нефрита), желтуха.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: иногда — эозинофилия, лейкопения редко — нейтропения, тромбоцитопения, что может привести к кровоизлияниям или кровотечениям; очень редко — агранулоцитоз; в единичных случаях — гемолитическая анемия, панцитопения.
Со стороны органа зрения: зрительные нарушения, затуманивание зрения, временная потеря зрения.
Со стороны органов слуха и лабиринта: вертиго, шум в ушах, нарушение слуха, потеря слуха.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, бронхоспазм, аллергический пневмонит.
Другие: часто — боль, покраснение в месте введения и флебит; иногда — астения, кандидоз, чрезмерное размножение других резистентных микроорганизмов; очень редко — аллергический пневмонит, лихорадка.
Другими побочными эффектами, которые ассоциировались с введением фторхинолонов, могут быть экстрапирамидные симптомы и другие расстройства мышечной системы, аллергический васкулит, приступы порфирии у пациентов с порфирией.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Оставшееся неиспользованное лекарственное средство необходимо утилизировать.
Упаковка
По 100 мл препарата в контейнерах. По 1 контейнеру в поливинилхлоридной плёнке вместе с инструкцией для медицинского применения в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Евролайф Хелткеар Пвт. Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Хашра № 520, Бхагванпур, Рурки, Харидвар, Индия.
Заявитель
Ананта Медикеар Лтд.
Местонахождение заявителя
Сьют 1, 2 Стейшн Корт, Империал Варф, Таунмед Роуд, Фулхам, Лондон, Великобритания.