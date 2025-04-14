Харьков (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
334,10
Экономия при брони: -8,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
335,50
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
334,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн