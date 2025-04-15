Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
332,82
Экономия при брони: -9,82 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
334,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
320,35
Экономия при брони: -19,35 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
348,62
Экономия при брони: -56,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн