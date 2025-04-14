Киев
Левасепт (Levasept)

Левасепт (Levasept)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 128 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
345,68
Экономия при брони: -21,36 грн
324,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
329,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
335,65
Экономия при брони: -17,25 грн
318,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
324,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
337,57
Экономия при брони: -13,58 грн
323,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
335,50
Экономия при брони: -11,20 грн
324,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
299,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
328,84 грн
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