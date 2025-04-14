Одесса (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
345,68
Экономия при брони: -21,36 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
335,65
Экономия при брони: -17,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
337,57
Экономия при брони: -13,58 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
335,50
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare