Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
318,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
318,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
318,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
318,09
Экономия при брони: -15,64 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
318,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Левасепт раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
325,50 грн