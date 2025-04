фармакодинамика. Эрдостеин — муколитическое соединение, действие которого опосредовано его активными метаболитами. Эти метаболиты имеют свободные тиоловые группы, вызывающие разрушения дисульфидных мостиков, связывающих волокна гликопротеинов, и таким образом снижают эластичность и вязкость слизи. В результате средство помогает очищению дыхательных путей от секрета и повышает эффективность мукоцилиарного механизма в удалении слизи и слизисто-гнойных выделений из верхних и нижних дыхательных путей.

Кроме муколитических свойств, эрдостеин оказывает антагонистическое влияние на локальное образование свободных радикалов и подавляет активность фермента эластазы.

Также эрдостеин снижает адгезивную способность грамположительных и грамотрицательных бактерий относительно эпителия дыхательных путей. В результате антибактериального антиадгезивного эффекта, который был доказан в ходе исследований in vitro, может уменьшаться бактериальная колонизация дыхательных путей и снижаться риск развития бактериальной суперинфекции.

Эрдостеин также действует как акцептор свободных радикалов кислорода, предотвращает их образование локально и значимо снижает уровень 8-изопростана как маркера ПОЛ. О противовоспалительном эффекте эрдостеина in vitro и in vivo также свидетельствует снижение синтеза некоторых провоспалительных цитокинов (интерлейкин (IL)-6, IL-8).

Эрдостеин препятствует ингибированию альфа-1-антитрипсина табачным дымом, предотвращая таким образом поражения, вызванные смогом или табакокурением.

Более того, эрдостеин повышает концентрацию IgA в дыхательных путях у пациентов с ХОБЛ и предотвращает ингибирование гранулоцитов, вызванное курением. Эрдостеин также повышает концентрацию амоксициллина в бронхиальном секрете, и таким образом терапевтический эффект при одновременном применении этих средств более быстрый по сравнению с терапевтическим эффектом монотерапии амоксициллином. У пациентов с ХОБЛ терапия эрдостеином продолжительностью 8 мес снижала частоту обострений заболевания и улучшала качество жизни.

Действие средства проявляется примерно через 3–4 дня после начала терапии.

Эрдостеин сам по себе не содержит свободных SH-радикалов, которым и приписывается активность, поскольку они химически заблокированы и становятся свободными только после метаболизма или в щелочной среде. Поэтому для него свойственны незначительное влияние на ЖКТ при применении в рекомендованных дозах, отсутствие неприятного привкуса и отрыжки, хорошая переносимость, а профиль нежелательных явлений со стороны ЖКТ не отличается от такового при применении плацебо.

Фармакокинетика. Эрдостеин быстро абсорбируется; метаболизируется печенью с образованием не менее трех активных метаболитов, наиболее распространенным (в процентном отношении) и активным из которых является N-тиодигликолилгомоцистеин (метаболит 1, или M1). Основные фармакокинетические параметры (для M1): C max 3,46 мкг/мл; T max 1,48 ч; AUC (0–24 ч) — 12,09 мг/л/ч. Уровень связывания эрдостеина с белками плазмы крови составляет 64,5%. Выведение происходит с мочой и калом, в которых выявлены только неорганические сульфаты.

Т ½ (в общем, то есть для эрдостеина и его метаболитов) составляет более 5 ч. Многократное применение и прием пищи не изменяют фармакокинетического профиля препарата. Никаких признаков кумуляции или индукции ферментов не выявлено.

При нарушениях функции печени отмечали увеличение C max и AUC.

Кроме того, при тяжелых расстройствах функции печени выявлено увеличение Т ½ средства. При тяжелой почечной недостаточности существует риск кумуляции метаболитов.