ЭРДОСТЕИН (ERDOSTEINUM)

эффективность обусловлена действием активных метаболитов. Тиоловые группы метаболитов вызывают разрыв дисульфидных мостиков, которые связывают волокна гликопротеинов, что приводит к снижению вязкости мокроты. В результате эрдостеин ускоряет освобождение респираторных путей от секрета, улучшает секреторную функцию эпителия и повышает эффективность мукоцилиарного транспорта в верхних и нижних отделах респираторного тракта.

Эрдостеин местно, посредством аминовых групп, антагонистически действует на свободные радикалы кислорода и препятствует подавлению α 1 -антитрипсина у табакокурильщиков, тем самым снижает повреждающее действие табачного дыма у хронических курильщиков. Эрдостеин повышает концентрацию IgA в слизистой оболочке дыхательных путей у больных с обструктивными заболеваниями дыхательных путей, а также снижает угнетающее действие табачного дыма на функции гранулоцитов. При сочетанном применении эрдостеин повышает концентрацию амоксициллина в бронхиальном секрете, что позволяет добиться более быстрого ответа на терапию по сравнению с монотерапией амоксициллином.

Эффект от терапии препаратом развивается на 3–4-е сутки лечения. Эрдостеин не содержит свободных SH-радикалов, поэтому препарат не оказывает повреждающего действия на ЖКТ и побочные эффекты со стороны пищеварительной системы не отличаются от эффектов плацебо. Быстро абсорбируется в ЖКТ и метаболизируется в печени до 3 активных метаболитов, наиболее важный из которых — N-тиодигликоль-ил-гомоцистеин (метаболит 1 или М1). T ½ — более 5 ч. Повторное применение не влияет на фармакокинетические параметры. C max в плазме крови — 3,46 мкг/мл и достигается в течение 1,48 ч; AUC (0–24 ч) — 12,09. С белками плазмы крови связывается 64,5% эрдостеина. Препарат выводится в виде неорганических сульфатов через почки и с калом.

В случае нарушения функции печени отмечается увеличение C max в плазме крови и AUC. Возможно удлинение T ½ при выраженном нарушении функции печени. При почечной недостаточности возможна кумуляция метаболитов.