Киев
Эрмуцин (Ermucin®)

Эрмуцин (Ermucin®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 907 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
512,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
540,00 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
550,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
526,18 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
534,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
550,50 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
555,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
526,18 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
534,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
609,20
Экономия при брони: -25,90 грн
583,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
608,60
Экономия при брони: -37,40 грн
571,20 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
609,20
Экономия при брони: -25,90 грн
583,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
552,50 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
555,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
567,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
611,42
Экономия при брони: -80,32 грн
531,10 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
581,47
Экономия при брони: -37,74 грн
543,73 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
514,94 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
549,24 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
534,04 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
570,80 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
610,79
Экономия при брони: -92,83 грн
517,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
571,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
550,50 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
552,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
641,60
Экономия при брони: -136,16 грн
505,44 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
646,06
Экономия при брони: -91,69 грн
554,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
571,20 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
604,00
Экономия при брони: -20,70 грн
583,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
550,50 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
555,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
540,00 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
550,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
555,00 грн
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