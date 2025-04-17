Киев
Эрмуцин (Ermucin®)

Эрмуцин (Ermucin®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
289,50
Экономия при брони: -9,90 грн
279,60 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
463,20 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
540,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
566,50
Экономия при брони: -17,00 грн
549,50 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
604,08
Экономия при брони: -18,12 грн
585,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
609,20
Экономия при брони: -50,00 грн
559,20 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
603,80
Экономия при брони: -44,60 грн
559,20 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
648,07
Экономия при брони: -155,23 грн
492,84 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
559,20 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
568,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
642,29
Экономия при брони: -87,64 грн
554,65 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
635,96
Экономия при брони: -33,95 грн
602,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
579,00
Экономия при брони: -62,50 грн
516,50 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
603,80
Экономия при брони: -44,60 грн
559,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
489,00 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
528,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
626,80
Экономия при брони: -133,96 грн
492,84 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
579,00
Экономия при брони: -19,80 грн
559,20 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
568,58 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
588,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
633,66
Экономия при брони: -148,12 грн
485,54 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
633,66
Экономия при брони: -99,77 грн
533,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
540,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
526,70
Экономия при брони: -31,82 грн
494,88 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
487,40 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
542,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
603,80
Экономия при брони: -44,60 грн
559,20 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
627,82
Экономия при брони: -122,44 грн
505,38 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
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