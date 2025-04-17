Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
289,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
566,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
604,08
Экономия при брони: -18,12 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
609,20
Экономия при брони: -50,00 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
603,80
Экономия при брони: -44,60 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
648,07
Экономия при брони: -155,23 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
642,29
Экономия при брони: -87,64 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
635,96
Экономия при брони: -33,95 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
579,00
Экономия при брони: -62,50 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
603,80
Экономия при брони: -44,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
626,80
Экономия при брони: -133,96 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
579,00
Экономия при брони: -19,80 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
633,66
Экономия при брони: -148,12 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
633,66
Экономия при брони: -99,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
526,70
Экономия при брони: -31,82 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
603,80
Экономия при брони: -44,60 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
627,82
Экономия при брони: -122,44 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн