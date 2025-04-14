Харьков (адрес не указан)
Доступно в 365 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
623,85
Экономия при брони: -108,72 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
582,00
Экономия при брони: -21,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
642,81
Экономия при брони: -108,09 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
609,20
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
609,20
Экономия при брони: -27,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
304,60
Экономия при брони: -13,50 грн
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
604,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эрмуцин порошок для оральной суспензии 175 мг/5 мл флакон №1
Дилео Фарма
609,12
Экономия при брони: -100,14 грн
Эрмуцин капсулы твердые 300 мг блистер №20
Дилео Фарма
320,68
Экономия при брони: -60,98 грн