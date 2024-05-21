Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотАлмиба (Almiba) Алмиба (Almiba) (336703) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 404,33 грн Без рецепта 1 шт от 404,33 грн В наличии в 47 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Grand Medical Форма выпуска Раствор Объем 120 мл Диетические добавки 2.5. Диетические добавки — источники аминокислот