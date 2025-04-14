Харьков (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
596,21
Экономия при брони: -75,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
673,06
Экономия при брони: -40,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
674,04
Экономия при брони: -41,91 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
600,27
Экономия при брони: -41,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
795,58
Экономия при брони: -62,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
600,42
Экономия при брони: -40,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
597,28
Экономия при брони: -38,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 137
3.6 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical