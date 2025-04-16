Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
729,70
Экономия при брони: -83,06 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
720,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
682,41
Экономия при брони: -36,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
469,57
Экономия при брони: -20,54 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
740,00
Экономия при брони: -292,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
740,00
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
599,43
Экономия при брони: -39,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
681,83
Экономия при брони: -35,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
591,18
Экономия при брони: -31,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
583,22
Экономия при брони: -23,52 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
720,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
612,79
Экономия при брони: -37,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
605,72
Экономия при брони: -20,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
720,00
Экономия при брони: -193,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
581,82
Экономия при брони: -56,44 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
720,00
Экономия при брони: -84,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
595,45
Экономия при брони: -35,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
676,05
Экономия при брони: -35,75 грн