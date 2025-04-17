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Алмиба (Almiba)
Алмиба (Almiba)
Чернигов
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
800,44
Экономия при брони:
-36,46 грн
763,98
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
597,35
Экономия при брони:
-37,95 грн
559,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Мудрого Ярослава, 4
116.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
522,38
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 63/12
119.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
780,73
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
730,73
Экономия при брони:
-23,75 грн
706,98
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
560,00
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
542,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
752,44
Экономия при брони:
-45,13 грн
707,31
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
123.5 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
671,75
Экономия при брони:
-34,83 грн
636,92
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
124.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
749,26
Экономия при брони:
-42,34 грн
706,92
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
125.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
466,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
597,63
Экономия при брони:
-37,69 грн
559,94
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
125.7 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
436,44
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
125.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
743,52
Экономия при брони:
-35,88 грн
707,64
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
560,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
126.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
753,52
Экономия при брони:
-45,86 грн
707,66
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
126.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
676,24
Экономия при брони:
-94,11 грн
582,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
126.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
587,65
Экономия при брони:
-28,15 грн
559,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6
126.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
533,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
670,28
Экономия при брони:
-39,09 грн
631,19
грн
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