Киев (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
596,12
Экономия при брони: -45,28 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
581,25
Экономия при брони: -63,25 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
569,23
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
585,12
Экономия при брони: -25,51 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
582,82
Экономия при брони: -37,72 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
551,49
Экономия при брони: -16,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
711,24
Экономия при брони: -35,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
674,21
Экономия при брони: -42,66 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
713,32
Экономия при брони: -37,57 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низких цен
Киев, бульв. Чоколовский, 1
5.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
714,38
Экономия при брони: -37,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
701,79
Экономия при брони: -25,95 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
5.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
677,43
Экономия при брони: -41,05 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6
5.7 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
5.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
721,16
Экономия при брони: -45,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Голего Николая, 2
5.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
711,62
Экономия при брони: -35,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
6.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
723,25
Экономия при брони: -46,75 грн