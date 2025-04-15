Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
720,00
Экономия при брони: -70,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
682,14
Экономия при брони: -31,49 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
732,00
Экономия при брони: -84,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
585,98
Экономия при брони: -27,58 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
732,00
Экономия при брони: -84,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
720,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через null мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
720,00
Экономия при брони: -84,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
10.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
587,31
Экономия при брони: -28,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
586,49
Экономия при брони: -27,55 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
62.6 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
579,57
Экономия при брони: -20,23 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
593,12
Экономия при брони: -19,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
62.7 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
519,01
Экономия при брони: -25,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
63.0 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
623,61
Экономия при брони: -40,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 13
65.3 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
65.4 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
818,90
Экономия при брони: -103,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
817,20
Экономия при брони: -101,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
692,30
Экономия при брони: -33,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
68.9 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
700,97
Экономия при брони: -30,19 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
737,80
Экономия при брони: -70,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Алмиба раствор 120 мл №1
Grand Medical
686,84
Экономия при брони: -28,38 грн