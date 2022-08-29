Бимоптик Ромфарм (Bimoptic Romfarm) (335606) - инструкция по применению ATC-классификация
Бимоптик Ромфарм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: биматопрост;
1 мл раствора содержит 0,1 мг или 0,3 мг биматопроста;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия гидрофосфат гептагидрат; кислота лимонная моногидрат, натрия хлорид, натрия гидроксид 1М или кислота хлористоводородная 1М; вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, практически свободная от видимых частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоглаукомные препараты и миотические средства. Аналоги простагландинов. Код АТС S01E E03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия, благодаря которому биматопрост снижает внутриглазное давление у человека, заключается в повышении оттока внутриглазной жидкости через трабекулярную сетку и усилении оттока от увеосклеральных отделов глаза. Снижение внутриглазного давления начинается примерно через 4 часа после первого применения. Максимальный эффект достигается в течение около 8 — 12 часов. Продолжительность эффекта составляет не менее 24 часов.
Биматопрост является сильнодействующим средством, снижающим внутриглазное давление, относится к группе синтетического простамида, по химической структуре — к простагландину F2α (PGF2α), не влияет ни на один из известных типов рецепторов простагландина. Биматопрост избирательно имитирует действие недавно изобретенных биологически синтезированных веществ под названием простамиды. Однако рецептор простамида еще не был определен по структуре.
В течение 12-месячного исследования применения препарата референтного препарата биматопроста в дозе 0,1 мг/мл взрослым в виде глазных капель средние дневные значения внутриглазного давления, измерялись во время каждого посещения врача в течение всего 12-месячного периода исследования, отличались не более чем на 1,1 мм рт.ст. в течение всего дня и никогда не превышали 17,7 мм рт.ст.
Бимоптик Ромфарм, в форме глазных капель содержит бензалкония хлорид в концентрации 200 ppm.
Фармакокинетика.
Во время исследований in vitro биматопрост хорошо проникал в радужную оболочку глаза и склеру человека. При введения в глаз у взрослых системное действие биматопроста очень низкоея. Системной кумуляции не отмечено. При введения раствора биматопрост по 1 капле в оба глаза один раз в сутки в течение 2 недель максимальная концентрация (Сmах) биматопрост в плазме крови достигалась в течение 10 минут после применения и снижалась до самого низкого уровня определения (0,025 нг/мл) в течение 1,5 часа после применение. Средние значения Cmax и площади под кривой "концентрация-время" (AUC 0–24 ч) биматопрост были близки на 7-й и 14-й день применения и составляли 0,08 нг/мл и 0,09 нг * ч/мл соответственно, указывая на то, что равновесная концентрация биматопроста достигалась в течение первой недели местного применения.
Биматопрост равномерно распределяется в тканях, и объем системного распределения при достижении равновесной концентрации препарата составлял 0,67 л/кг. Биматопрост находится преимущественно в плазме крови. Связь биматопроста с белками плазмы крови составляет около 88%.
Биматопрост является основным циркулирующим веществом в крови после того, как он попадает в системный кровоток после закапывания. Затем биматопрост подвергается окислению, N-диэтилированию и глюкуронированию с образованием различных метаболитов.
Биматопрост выводится преимущественно почками. Около 67% препарата, введенного здоровым добровольцам, выводилось с мочой, а 25% — через пищеварительный тракт. Период полувыведения биматопрост (Т ½), определенный после его введения, составлял около 45 минут, а общий клиренс — 1,5 л/ч/кг.
Показатели у пожилых пациентов
При введения раствора биматопроста 0,3 мг/мл в виде глазных капель два раза в сутки среднее значение площади концентрации под кривой "концентрация-время" (AUC 0–24 ч) у пожилых пациентов (в возрасте старше 65 лет) составляет 0,0634 нг * ч/мл биматопроста и значительно больше, чем у молодых здоровых взрослых лиц — 0,0218 нг * ч/мл. Однако эти данные не являются клинически значимыми из-за того, что системное влияние как на пациентов пожилого возраста, так и на молодых людей оставался очень малым после закапывания в глаза. Кумуляции биматопроста в крови не наблюдалась со временем, а профиль безопасности лекарственного препарата был почти одинаковым для пациентов пожилого возраста и молодых пациентов.
Показания
Снижение повышенного внутриглазного давления (ВГД) у взрослых больных с хронической открытоугольной глаукомой и внутриглазной гипертензией (в качестве монотерапии или дополнительной терапии к блокаторам β-адренорецепторов).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или вспомогательным веществам, входящих в состав препарата, в том числе к бензалкония хлориду.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования взаимодействия не проводили.
Не ожидается никакого взаимодействия у людей из-за того, что системные концентрации биматопроста очень низкими (менее 0,2 мг/мл) в организме даже после применения раствора биматопроста в дозе 0,3 мг/мл в виде глазных капель.
Доклинические исследования показали, что биматопрост метаболизируется в организме с помощью любого из многочисленных ферментов и путей метаболизма и не влияет на печеночные ферменты, участвующие в метаболизме лекарственных препаратов.
В ходе клинических исследований раствор биматопроста в виде глазных капель применялся одновременно с несколькими различными офтальмологическими блокаторами β-адренорецепторов (тимолол 0,5%) без признаков взаимодействия.
Одновременное применение препарата биматопрост и препаратов для лечения глаукомы, кроме топических блокаторов β-адренорецепторов, не изучалось при дополнительной терапии глаукомы.
Особенности применения
До начала лечения пациентов необходимо проинформировать о возможном увеличении ресниц, усиление пигментации кожи ресниц и пигментации радужной оболочки глаз, поскольку эти эффекты были установлены в ходе исследований препарата биматопрост. Некоторые изменения могут оказаться постоянными и могут сопровождаться возникновением различий между глазами, если инстилляцию препарата проводили только в один глаз. Усиление пигментации радужной оболочки происходит медленно и может быть незаметным в течение нескольких месяцев или лет. В результате лечения биматопростом в дозе 0,1 мг/мл в форме глазных капель в течение 12 месяцев был отмечен только один случай гиперпигментации радужной оболочки (частота 0,5%). Сообщалось, что изменения пигментации в периорбитальных тканях носят обратимый характер и исчезают при прекращении приема.
Не исследовалось применение препарата биматопрост пациентам с нарушением дыхательной функции. Доступна только ограниченная информация о пациентах с бронхиальной астмой в анамнезе или хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ). Были получены сообщения об обострении бронхиальной астмы, одышки и ХОБЛ, а также сообщения об бронхиальной астме в пострегистрационных период. Частота возникновения этих симптомов не установлена. Пациентам с ХОБЛ, бронхиальной астмой или нарушением функции дыхания вследствие других заболеваний следует с осторожностью применять препарат.
Не исследовался применения препарата биматопрост пациентам с блокадой сердца или пациентам с неконтролируемой застойной сердечной недостаточностью. Препарат следует применять с осторожностью пациентам, склонным к низкой частоте сердечных сокращений или низкому артериальному давлению.
Не исследовалось применения препарата биматопрост пациентам с воспалительными заболеваниями глаз, неоваскулярной, воспалительной, закрытоугольной, врожденной глаукомой или узкоугольной глаукомой.
Препарат следует применять с осторожностью пациентам с риском возникновения отека макулы (при афакии, псевдофакии с повреждением задней капсулы хрусталика).
Препарат следует применять с осторожностью пациентам с вирусными глазными инфекциями в анамнезе (например простым герпесом) или увеитом/воспалением радужной оболочки глаза.
Возможен рост волос на участках кожи, на которых препарат постоянно вступает в контакт с кожей. Необходимо применять препарат в соответствии с инструкцией по медицинскому применению и не допускать попадания препарата на кожу.
Были сообщения о бактериальном кератите, связанным с использованием для топических офтальмологических продуктов контейнеров с несколькими дозами. Эти контейнеры были случайно загрязненные пациентами, которые в большинстве случаев имели сопутствующую болезнь глаз. Пациенты с разрывом глазной эпителиальной поверхности подвергаются большему риску развития бактериального кератита.
Наконечник флакона-капельницы не должен контактировать с глазом, окружающими поверхностями, пальцами и другими поверхностями, чтобы избежать микробного загрязнения раствора.
Бимоптик Ромфарм 0,1 мг/мл, содержит консервант бензалкония хлорид (200 ppm), который может абсорбироваться мягкими контактными линзами. Раздражение слизистой оболочки глаз и изменение цвета мягких контактных линз могут возникать вследствие присутствия бензалкония хлорида. Контактные линзы необходимо снять до введения препарата, их можно одеть через 15 минут после закапывания.
Сообщалось, что бензалкония хлорид вызывает капельную кератопатию и/или токсическую язвенную кератопатию. Так как Бимоптик Ромфарм 0,1 мг/мл содержит бензалкония хлорид, его следует с осторожностью применять пациентам с синдромом "сухого глаза", с повреждением роговицы и пациентам, которые применяют несколько лекарственных препаратов, содержащих бензалкония хлорид, в форме глазных капель. Кроме этого, необходимо наблюдение за состоянием пациентов при длительном лечении препаратом.
Применение препарата пациентам с нарушением функции почек или печени от умеренной до тяжелой степени не исследовалось. Поэтому при лечении пациентов этой группы необходимо соблюдать осторожность. У пациентов с нарушением функции печени умеренной степени в анамнезе или ненормированными показателями аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и/или билирубином в норме применения раствора биматопрост в виде глазных капель приводило к развитию побочных эффектов со стороны печени в течение 24 месяцев.
Применение более 1 дозы биматопроста в сутки приводит к уменьшению эффекта снижения повышенного внутриглазного давления у больных глаукомой или у пациентов с повышенным внутриглазным давлением. Пациенты, применяющие биматопрост с другими аналогами простагландина, должны находиться под наблюдением врача и проверять внутриглазное давление.
Если применяют более одного местный офтальмологический препарат, необходимо делать 5-минутный перерыв между каждой инстилляцией.
Способ применения и дозы
Применяют взрослым: по 1 капле закапывают в пораженный глаз (глаза) 1 раз в сутки вечером.
Доза не должна превышать 1 введения 1 раз в сутки, так как более частое применение препарата может уменьшить эффект снижения повышенного внутриглазного давления.
Дети
Эффективность и безопасность применения препарата у детей не изучали, поэтому препарат не рекомендуется применять детям (в возрасте младше 18 лет).
Побочные реакции
В ходе клинического исследования побочные реакции возникли примерно у 38% пациентов, которые проходили курс лечения с применением капель глазных биматопрост, 0,1 мг/мл. Наиболее частой побочной реакцией (у 29% пациентов) была гиперемия конъюнктивы (в основном, в легкой форме и не воспалительного характера). Около 4% пациентов прекратили применение препарата вследствие побочного эффекта, возникшего в ходе исследования.
Во время клинических исследований капель глазных биматопрост, 0,1 мг /мл, обнаруженные нижеприведенные побочные реакции. Большинство из них были со стороны органов зрения, имели легкую форму и ни одна не была тяжелой.
Очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1 000) очень редко (<1/10 000) неизвестно (невозможно оценить на основании доступных данных). Побочные реакции представлены в таблице 1 в соответствии с классификацией систем органов в порядке уменьшения их клинической значимости.
Таблица 1
|Система органов
|Частота
|Побочная реакция
|Со стороны нервной системы
|Нечасто
|Головная боль
|Со стороны органов зрения
|Очень часто
|Гиперемия конъюнктивы
|Часто
|Точечный кератит, раздражение слизистой оболочки глаза, зуд глаз, увеличение ресниц, боль в глазу, покраснение век, зуд век
|Нечасто
|Астенопия, нарушения зрения, нарушения функции конъюнктивы, отек конъюнктивы, гиперпигментация радужной оболочки, выпадение ресниц или бровей, отек век
|Неизвестно
|Пигментация век, отек макулы, периорбитальные изменения и изменения век, в том числе углубление борозды века, сухость глаз.
|Со стороны органов дыхания, торакальные и медиастинальные нарушения
|Неизвестно
|Бронхиальная астма, обострение бронхиальной астмы, обострение хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и одышка
|Со стороны пищеварительного тракта
|Нечасто
|Тошнота
|Со стороны кожи и ее производных
|Часто
|Гиперпигментация кожи, гипертрихоз
|Нечасто
|Сухость кожи, образование корки на краю век, зуд
|Общие нарушения и изменения в месте введения
|Часто
|Раздражение в месте введения
|Со стороны иммунной системы
|Неизвестно
|Реакция гиперчувствительности, в том числе симптомы аллергии глаз и аллергического дерматита
В ходе клинических исследований было обнаружена возможность роста волос на участках кожи, на которых препарат постоянно вступает в контакт с кожей.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Срок хранения препарата после первого вскрытия флакона составляет 28 суток.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.
Не нужны специальные условия хранения.
Упаковка
По 3 мл во флаконе с вставленной капельницей и навинчивающейся крышкой, с контролем первого вскрытия.
По 1 или 3 флакона в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
К.Т. РОМФАРМ КОМПАНИ С.Р.Л. (S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.).
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Эроилор № 1А, г. Отопень, 075100, округ Илфов, Румыния (Eroilor str., No 1A, Otopeni city, 075100, county Ilfov, Romania).