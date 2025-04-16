Бимоптик Ромфарм (Bimoptic Romfarm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
408,48
Экономия при брони: -23,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
402,86
Экономия при брони: -47,58 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
390,40
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
404,77
Экономия при брони: -41,21 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
414,19
Экономия при брони: -41,80 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
400,44
Экономия при брони: -44,79 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Медпрепараты
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
408,74
Экономия при брони: -24,32 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
376,05
Экономия при брони: -23,01 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
391,50
Экономия при брони: -35,30 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
395,68
Экономия при брони: -13,78 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
404,81
Экономия при брони: -43,94 грн