Киев
Бимоптик Ромфарм (Bimoptic Romfarm)

Бимоптик Ромфарм (Bimoptic Romfarm)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 21 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
408,48
Экономия при брони: -23,01 грн
385,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
343,51 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
402,86
Экономия при брони: -47,58 грн
355,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
343,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
390,40
Экономия при брони: -24,50 грн
365,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
404,77
Экономия при брони: -41,21 грн
363,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
347,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
348,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
414,19
Экономия при брони: -41,80 грн
372,39 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
400,44
Экономия при брони: -44,79 грн
355,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
342,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
342,51 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
408,74
Экономия при брони: -24,32 грн
384,42 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
376,05
Экономия при брони: -23,01 грн
353,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
391,50
Экономия при брони: -35,30 грн
356,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
343,00 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
395,68
Экономия при брони: -13,78 грн
381,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
343,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
344,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
404,81
Экономия при брони: -43,94 грн
360,87 грн
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