Киев
Бимоптик Ромфарм (Bimoptic Romfarm)

Бимоптик Ромфарм (Bimoptic Romfarm)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
361,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
346,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
331,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
296,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
306,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
301,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
331,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
282,28 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
331,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
408,03
Экономия при брони: -64,24 грн
343,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
3.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
348,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
406,50
Экономия при брони: -45,78 грн
360,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 23
4.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
345,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
345,00 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
347,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
350,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
391,03
Экономия при брони: -21,27 грн
369,76 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
315,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
83.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
277,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хотяновка, ул. Непопа Константина, 45
112.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
306,44 грн
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