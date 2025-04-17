Бимоптик Ромфарм (Bimoptic Romfarm)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
408,03
Экономия при брони: -64,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
3.6 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
406,50
Экономия при брони: -45,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 23
4.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
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5.0 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
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Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
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Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
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Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
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Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
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Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
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112.3 км
Бимоптик Ромфарм капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон 3 мл №1
Rompharm Company